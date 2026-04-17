Військова форма під забороною: коли українці можуть серйозно заплатити за мілітарі-одяг
- Українське законодавство передбачає штрафи за незаконне носіння військової форми цивільними особами.
- Штрафи за таке порушення можуть становити кілька тисяч гривень з конфіскацією форми, а також можливість залучення до громадських робіт за повторне порушення.
Якщо українці одягають військову форму, але не працюють в армії чи іншій відповідній структурі, то вони можуть отримати серйозний штраф. Використання такого одягу та інших символів з високим значенням для держави – заборонено.
Чи передбачена відповідальність за військовий одяг на цивільних?
Українське право дійсно передбачає штрафи за незаконне використання військової форми. Кодекс про адміністративні правопорушення забороняє одягати мілітарі-одяг, якщо людина не є військовою. Про це пише "Новини.LIVE".
Дивіться також Виписують штрафи на сотні тисяч: роботодавців почали масово карати через одне порушення
На початку повномасштабного вторгнення багато людей одягали військову форму. Проте, якщо на такому одязі є знаки та погони з зірками чи шеврони, то не кожен громадянин його може вдягати.
Про це навіть говорить окрема стаття КУпАП. У статті 186-8 вказано, що якщо форму з шевронами носять люди, які не мають на це права, то проти них можна застосувати попередження або накласти штраф.
Право на одягання форми мають військовослужбовці, курсанти, ліцеїсти чи резервісти, військовозобов’язані на зборах які прибули на збори та звільнені зі служби з правом носити форму.
Інші ж громадяни за такий одяг можуть отримати штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Форма також має бути конфіскована.
Ті, хто має право носити форму, отримали її офіційно, адже статут зобов'язує їх мати таке забезпечення.
Важливо, що поліцейські мають право перевіряти посвідчення в людей, які носять військову форму. Якщо виявиться, що людина цивільна, то на неї можуть накласти штраф. За перше таке порушення покарання складає від 2 550 до 3 400 гривень з конфіскацією форми, а за повторне 3 400 – 6 800 гривень або залучити до громадських робіт.
Зауважимо! Конфіскована у цивільних форма, як правило, має перебувати на зберіганні.
Які ще незначні дії загрожують українцям штрафом?
В Україні щороку з 1 квітня до 15 червня триває так званий "сезон тиші" – період, коли дикі тварини розмножуються та вирощують потомство. У лісах, степах і біля водойм не можна створювати шум, який може налякати тварин.
Це стосується навіть туристів. Не можна кричати, чіпати гнізда, відпускати собак без повідця або шкодити природі. Також заборонено зривати першоцвіти.
За порушення правил передбачено штраф: для громадян 510 – 850 гривень, а для посадових осіб від 850 до 1 190 гривень.