Предусмотрена ли ответственность за военную одежду на гражданских?

Украинское право действительно предусматривает штрафы за незаконное использование военной формы. Кодекс об административных правонарушениях запрещает одевать милитари-одежду, если человек не является военным. Об этом пишет "Новости.LIVE".

В начале полномасштабного вторжения многие люди надевали военную форму. Однако, если на такой одежде есть знаки и погоны со звездами или шевроны, то не каждый гражданин его может надевать.

Об этом даже говорит отдельная статья КУоАП. У статье 186-8 указано, что если форму с шевронами носят люди, которые не имеют на это права, то против них можно применить предупреждение или наложить штраф.

Право на одевание формы имеют военнослужащие, курсанты, лицеисты или резервисты, военнообязанные на сборах прибывшие на сборы и уволенные со службы с правом носить форму.

Другие же граждане за такую одежду могут получить штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Форма также должна быть конфискована.

Те, кто имеет право носить форму, получили ее официально, ведь устав обязывает их иметь такое обеспечение.

Важно, что полицейские имеют право проверять удостоверения у людей, которые носят военную форму. Если окажется, что человек гражданский, то на него могут наложить штраф. За первое такое нарушение наказание составляет от 2 550 до 3 400 гривен с конфискацией формы, а за повторное 3 400 – 6 800 гривен или привлечь к общественным работам.

Заметим! Конфискованная у гражданских форма, как правило, должна находиться на хранении.

