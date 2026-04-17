Чи передбачена відповідальність за військовий одяг на цивільних?

Українське право дійсно передбачає штрафи за незаконне використання військової форми. Кодекс про адміністративні правопорушення забороняє одягати мілітарі-одяг, якщо людина не є військовою. Про це пише "Новини.LIVE".

Дивіться також Виписують штрафи на сотні тисяч: роботодавців почали масово карати через одне порушення

На початку повномасштабного вторгнення багато людей одягали військову форму. Проте, якщо на такому одязі є знаки та погони з зірками чи шеврони, то не кожен громадянин його може вдягати.

Про це навіть говорить окрема стаття КУпАП. У статті 186-8 вказано, що якщо форму з шевронами носять люди, які не мають на це права, то проти них можна застосувати попередження або накласти штраф.

Право на одягання форми мають військовослужбовці, курсанти, ліцеїсти чи резервісти, військовозобов’язані на зборах які прибули на збори та звільнені зі служби з правом носити форму.

Інші ж громадяни за такий одяг можуть отримати штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Форма також має бути конфіскована.

Ті, хто має право носити форму, отримали її офіційно, адже статут зобов'язує їх мати таке забезпечення.

Важливо, що поліцейські мають право перевіряти посвідчення в людей, які носять військову форму. Якщо виявиться, що людина цивільна, то на неї можуть накласти штраф. За перше таке порушення покарання складає від 2 550 до 3 400 гривень з конфіскацією форми, а за повторне 3 400 – 6 800 гривень або залучити до громадських робіт.

Зауважимо! Конфіскована у цивільних форма, як правило, має перебувати на зберіганні.

Які ще незначні дії загрожують українцям штрафом?