Кохання минає, а документи залишаються: навіщо потрібен шлюбний договір
20 січня, 22:12
Кохання минає, а документи залишаються: навіщо потрібен шлюбний договір

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Шлюбний договір врегульовує майнові відносини та фінансові зобов’язання між подружжям, визначаючи правила користування, володіння та розпорядження майном.
  • Договір укладається у письмовій формі з нотаріальним посвідченням і може бути підписаний до або під час шлюбу, з можливістю змін або розірвання за взаємною згодою чи за законом.

Шлюбний договір дедалі частіше розглядають не як прояв недовіри, а як інструмент правової визначеності в подружжі. Для чого подружжю укладати шлюбний договір, які питання він може врегулювати та за яких умов такий документ має юридичну силу, читайте далі.

Що дає шлюбний контракт?

Як роз’яснює "Судово-юридична газета", шлюбний договір є інструментом договірного врегулювання майнових відносин між чоловіком та дружиною,

Він покликаний заздалегідь визначити правила користування, володіння та розпорядження майном, а також окремі фінансові зобов’язання подружжя.

  • Шлюбний договір дозволяє встановити правовий режим майна, яке використовується для потреб сім’ї.
  • Подружжя може зафіксувати, що майно, набуте до шлюбу, залишається особистою приватною власністю кожного з них.
  • До того ж у договорі можна визначити, кому належатиме майно, подароване у зв’язку з реєстрацією шлюбу.

Що ще може врегулювати шлюбний договір?

Окремо сторони можуть узгодити порядок володіння спільно нажитим майном. Наприклад, закріпити, що право власності визначається за фактом реєстрації майна на одного з подружжя. 

Крім того, договір може передбачати обов’язок матеріального утримання одного з подружжя у разі втрати працездатності, а також розподіл майнових обов’язків батьків, у тому числі щодо фінансування навчання, розвитку та забезпечення дитини.

Як укласти шлюбний договір?

Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Його можна підписати як до державної реєстрації шлюбу, так й вже під час перебування у шлюбі, уточнили у Кабміні.

Зауважте! Усі правові наслідки залежать від моменту набрання ним чинності шлюбного договору.

Також слід памʼятати, що розірвання або зміна шлюбного договору можливі за взаємною згодою подружжя. В окремих випадках договір може бути припинений або змінений за ініціативою одного з подружжя за наявності підстав, передбачених законом або самим договором.

Чи повинен чоловік платити аліменти колишній дружині?

  • Українське законодавство передбачає обов’язок чоловіка надавати матеріальне утримання колишній дружині, але лише за наявності чітко визначених підстав. Йдеться не про автоматичну виплату після розлучення, а про конкретні життєві ситуації, за яких право на аліменти визнається законом.

  • Зокрема, чоловік зобов’язаний сплачувати аліменти колишній дружині під час її вагітності, у період догляду за спільною дитиною до трьох років, а також у разі догляду за дитиною з інвалідністю до шести років. Важливою умовою є наявність у платника реальної фінансової можливості надавати таке утримання.