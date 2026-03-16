16 березня, 08:11
Це теж небезпека: чи є штраф за керування електротранспортом у нетверезому стані
Основні тези
- Керування самокатом у нетверезому стані може призвести до штрафу.
- Штраф за таке порушення передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Керування самокатом у нетверезому стані теж може загрожувати штрафом. Людина, яка пересувається на легкому персональному транспорті теж вважається учасником дорожнього руху.
Чи можуть покарати за керування електросамокатом напідпитку?
Суд у Луцьку, розглянувши судову практику, визначив, що керування електросамокатами та іншими електричними засобами пересування має відбуватися за тими ж правилами, що і їзда на авто. Тобто за кермування ЛПТ у стані сп’яніння правоохоронці можуть виписати штраф. Яке покарання за це може бути, повідомили представники Луцького міськрайонного суду.
Судді прирівнюють електросамокат, електроскутер та електровелосипед у багатьох випадках є джерелом підвищеної небезпеки та можуть загрожувати іншим учасникам дорожнього руху. Якщо транспорт рухається за допомогою встановленого електричного двигуна, то керманич несе відповідальність за безпеку. Само собою, що він має дотримуватися Правил дорожнього руху.
Відтак і кермування в нетверезому стані (при алкогольному чи наркотичному спʼянінні), що є порушенням статті 130 КУпАП, забороняється водіям електротранспорту. Такі дії караються штрафом і навіть позбавленням права керування.
Суд зауважує, що коли поліціянти фіксують факт керування електротранспортом в стані спʼяніння, то вони вже не визначають потужність двигуна. Фактично, цей показник не має значення.
Важливо! Штраф за керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також відмова пройти огляд є адміністративним порушенням. Передбачено штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.
Ці норми зумовлені тим, що нетвереза людина за кермом має розсіяну увагу й не може швидко реагувати на дорожню ситуацію. Тому це створює небезпеку для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.
Що ще варто знати про порушення правил дорожнього руху?
Обмеження і позбавлення права керування авто відрізняються між собою. Обмеження означає тимчасову заборону керувати авто через невиконання певних зобов’язань, наприклад через борги або несплату аліментів. Позбавлення права керування застосовують за порушення правил дорожнього руху. Таке покарання призначає суд.
За порушення правил дорожнього руху в Україні передбачені штрафи від 340 гривень до понад 50 тисяч гривень. Розмір покарання залежить від виду порушення.
Найчастіше в Україні штрафують за перевищення швидкості, проїзд на червоний сигнал світлофора, неправильне паркування та керування у стані сп’яніння.