Податок на спадщину у 2026 році: хто не зобов'язаний платити державі та чому

Податок на спадщину потрібно сплачувати за механізмом отримання майна. Однак багато залежтить від резидентності та ступеня спорідненості. Так, деякі категорії спадкоємців можуть не платити податок, лише вкласти гроші в нотаріальні послуги.

Що буде з податками на спадок у 2026 році?

Про те, який податок треба заплатити при оформленні спадщини, розповіла Світлана Круторогова, адвокатка юридичної компанії Winner, для УНІАН.

Оподаткування спадщини залежить від ступеня спорідненості, інколи – способу оформлення та резидентності. Як пояснює адвокатка, в Україні немає окремої статті закону, де б визначався фіксований розмір податку або алгоритм його визначення. Однак оподатковується дохід, отриманий як успадковане майно.

Зверніть увагу! Залежно від обставин застосовується податок з доходів фізичних осіб та військовий збір.

Якщо спадщину оформлюють нерезиденти України, ставка для них буде 18% податку з доходів фізичних осіб та ще 5% військового збору. Для резидентів визначальним є рівень спорідненості зі спадкодавцем.

Наприклад, особи першого та другого ступеня споріднення (діти, батьки, чоловік, дружина, рідні брати й сестри, бабусі та дідусі) – можуть не сплачувати податок, адже для них застосовується нульова ставка оподаткування.

Якщо ж йдеться про третій, четвертий, п'ятий ступені споріднення (дядьки, тітки, племінники, прабабусі, прадіди, двоюрідні чи троюрідні родичі) – треба заплатити 5% податку від доходів та 5% військового збору.

Важливо! Під час оформлення спадщини треба враховувати витрати на нотаріальні послуги. Їх треба оплатити незалежно від ставки податку. Ціни різні: у державного нотаріуса доведеться заплатити близько 600 гривень, у приватного – у кілька разів більше.

Зокрема адвокатка наголосила, що пільг на сплату податків немає. Якщо, наприклад, пенсіонер є резидентом України й сподівається на "знижку" – за законом це неможливо.

Він може уникнути сплати податку лише, якщо належить до першого/другого ступеня спорідненості зі спадкодавцем.

Чи впливає наявність заповіту на податок?

Заповіт – не є документом, що звільняє від сплати податку на спадщину. Він лише засвідчує, що може оформити на себе спадкоємець від спадкодавця. Водночас за переоформлений об'єкт чи майно і треба заплатити податок.

Немає значення, яким чином особа вступає у спадщину – чи за заповітом, чи спадкування відбувається за законом,

– пояснила Світлана Круторогова.

Зокрема додала, що прийняття спадщини – означає отримання доходу, який оподатковується за певними правилами.

Коли сплачується податок у 18%?

Ставка 18% діє не лише тоді, коли спадщину отримує нерезидент України. Як пишуть Новини.LIVE відповідний податок використовують також, коли сам спадкодавець не є резидентом.

Водночас в такому випадку ступінь спорідненості не враховують. А окрім ставки 18%, треба буде заплатити зокрема військовий збір.

Що ще відомо про спадщину та скільки часу йде на оформлення?