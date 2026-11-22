Головним документом, який підтверджує українське громадянство, є паспорт. У когось він ще паперовий, адже закон не змушує всіх змінювати документ на пластиковий. Але чинність паспорта громадянина теж обмежена.

Коли треба змінювати паспорт громадянина України

Строк дії українського паспорта зараз визначається не за віком, а за спливанням чітко встановленого терміну. Тобто тепер українці не мають обов'язку отримувати новий документ після досягнення 25 і 45 років. Термін дії ID-картки залежить від віку громадянина на момент оформлення документа. Про це розповіли фахівці Центру надання адміністративних послуг.

Якщо людина не змінила паперовий паспорт на ID-картку, то у 45 років вона може знову фото, або ж оформити пластиковий документ.

Проте перший паспорт зараз видається лише у форматі ID-картки й оформлюється у 14 років. Він залишається чинним чотири роки, після чого потрібно отримати новий.

Тобто, якщо підліток отримав паспорт у 14 років, то у 18 він вже буде недійсний і потрібно отримувати наступний. Те ж саме стосується пізнішого оформлення документа, який уперше видається на чотири роки.

Але якщо людина оформлює документ після досягнення 18-річчя – 64-річчя, то термін його дії сягає 10 років. Заміна не обов'язково відбудеться у 25 чи 45 років.

Тобто після досягнення 18 років громадянин отримує паспорт, який є чинним протягом десяти років. Після завершення цього строку документ необхідно обміняти,

– йдеться в повідомленні.

Після 65 років ID-картка оформлюється на безстроковий термін. Літнім громадянам не потрібно змінювати документ кожні 10 років.

У яких випадках ID-картку можна обміняти раніше

Чинний паспорт громадянина України не можна змінювати без причини. Випадків, коли заміна можлива, стосуються зміни особистих даних, коли людина:

змінила прізвище, ім'я або по батькові;

виявила помилки в документі;

пошкодила ID-картку;

змінила зовнішність і фотографія більше не дає можливості ідентифікувати особу.

Фахівці наголошують, що для заміни паспорта важливо не чекати останнього дня й звернутися до ЦНАПу чи органів Державної міграційної служби вчасно.

Чинний документ потрібен для отримання адміністративних послуг, здійснення банківських операцій, перетину державного кордону в передбачених випадках та багатьох інших повсякденних справ,

– нагадали українцям.

До слова, оформлення паспорта громадянина України у формі картки коштує 618 гривень, якщо його виготовлення відбуватиметься протягом 20 днів. Якщо документ треба терміново, то за нього доведеться сплатити 988 гривень.

Документи на обмін ID-картки можна подавати за 30 днів до завершення строку дії, а на оновлення закордонного паспорта — за 6 – 9 місяців до закінчення терміну.