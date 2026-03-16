На випадок зміни обставин: для чого потрібен підпризначений спадкоємець в заповіті

Кожна людина може залишити заповіт, щоб після його смерті майно перейшло родичам або близьким людям. Крім того, законодавство визначає, що в заповіті можна вказати підпризначеного спадкоємця, який має право реалізувати волю заповідача у різних життєвих обставинах.

Для чого в заповіт вписують підпризначеного спадкоємця?

В Україні не можна укладати заповіт через представника. Людина повинна особисто вписувати імена спадкоємців та майно, яке їм передасться після її смерті. У спадкодавця також існує можливість передбачити випадки, якщо спадкоємці за певних причин не можуть отримати майно. Про це пише Міністерство юстиції України.

Спадкодавець вписує ім'я підпризначеного спадкоємця. Він зможе реалізувати волю у випадках, коли зазначений в заповіті спадкоємець помре до відкриття спадщини, не прийме її чи не матиме права на спадкування. Призначити таку людину спадкодавець може, згідно зі статтею 1244 Цивільного кодексу України.

Зазначимо! Право на спадщину мають фізичні особи, юридичні особи, а також держава. Для успадкування людина повинна бути живою на момент відкриття спадщини. Але також спадок можуть прийняти діти, які були зачаті за життя спадкодавця й народилися після його смерті

Спадщина відкривається з дня смерті спадкодавця або з дня, коли він оголошується померлим. Підпризначений спадкоємець має право на майно, якщо інший претендент на спадщину помер до її відкриття спадщини.

Однак, коли спадкоємець відкрив спадщину, але не встиг її оформити та помер, то починає діяти спадкова трансмісія. Тоді право прийняти цю спадщину вже переходить до його спадкоємців.

Що ще варто знати про спадкове право в Україні?