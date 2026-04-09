Підтвердження стажу через суд або свідків: новий закон дозволяє робити це без трудової книжки

Верховна Рада спростила механізми для підтвердження страхового стажу, призначення та перерахунку пенсій для осіб, які втратили документи через різні причини. За допомогою державних електронних інформаційних систем і реєстрів тепер буде можливо відновити дані про стаж після втрати архівів, ліквідації підприємств, тимчасову окупацію територій тощо.

Що передбачає законопроєкт №13705-д?

Народні депутати на засіданні в четвер, 9 квітня, проголосували за внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Таким чином громадяни забезпечуються правом на належне пенсійне забезпечення. Про це йдеться в законі №13705-д, за який проголосували 242 народних обранці.

Дивіться також Теорія може розбитися об практику: що не так із законопроєктом про звільнення зі служби

Правові зміни дозволили використовувати відомостей державних електронних інформаційних систем і реєстрів, пов'язаних з трудовою діяльністю громадян, сплатою єдиного внеску, заробітною платою та всіма даними, що необхідні для призначення чи перерахунку пенсії.

Якщо якихось даних не вистачатиме в державних реєстрах, то Пенсійний фонд зобов'язаний повідомити про це людину. Свій трудовий стаж українці зможуть підтверджувати зокрема й через суд.

Закон дозволяє враховувати до стажу й ті періоди, коли за людину не платилися страхові внески, якщо від неї буде звітність за той час.

Крім того, визначено підстави, коли пенсія може призначатися чи перераховуватися без наявної трудової книжки або записів про стаж роботи. Це, зокрема:

документи з відомостями про періоди роботи;

показання не менше двох свідків, які пов'язані з заявником роботою у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

рішення суду про час та характер роботи.

Як зазначає Апарат Верховної Ради, завдяки Закону вдасться удосконалити та спростити зарахування стажу роботи, навіть якщо документів про це немає.

Які закони нещодавно прийняла Верховна Рада?