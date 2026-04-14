Окреме проживання – не показник: суд поставив крапку щодо статусу вдови загиблого військового

Батько загиблого військового намагався через суд довести, що її син і колишня невістка розійшлися ще до війни, але оформити розлучення не встигли. Заява про розірвання шлюбу на момент загибелі чоловіка не була розглянута, тому зараз жінка фактично має право на виплати як дружина.

Чому суд не визнав, що жінка не має права на виплати?

До суду звернувся чоловік, у якого під час оборони Маріуполя загинув син. На той момент він був одружений, але фактично не перебував у шлюбних стосунках. Пара була сім'єю з 2016 по 2021 рік. Але вирішальним став той факт, що офіційно шлюб не був розірваний. Про це йдеться в матеріалах справи №550/394/24.

Жінка не була розлучена з військовим. Їхній шлюб за законом припинився автоматично, коли захисник загинув. Але батько намагався довести, що пара не жила разом ще з 2021 року й тому жінка не має права на виплати через загибель його сина.

Позивач додав, що коли його син перебував у Польщі, він просив відправити її речі до Львова. У подружжя не було спільного бюджету чи майна. А окремо пара вирішила жити свідомо, а не через обставини навчання, роботи, лікування, догляду за дітьми чи батьками.

Тобто зараз жінка користується статусом вдови військового й претендує на виплати та пільги. Батько вважає, що це незаконно, бо на момент загибелі її син не мав шлюбу.

Суди врахували всі факти й не підтримали позов чоловіка. Суд першої інстанції та апеляція зауважили, що юридично шлюб був зареєстрований, а бажання подружжя проживати окремо не розриває сімейні зв'язки, згідно із законодавством.

Крім того, визнати факт окремого проживання в минулому – не є способом захистити цивільні права та інтереси.

Яка позиція Верховного суду?

У Верховному суді зазначили, що підстави для припинення шлюбу прописані в статті 104 Сімейного Кодексу України. Шлюб можна розірвати за бажанням подружжя або у випадку смерті одного з них. Тобто у цьому випадку саме загибель військового стала причиною припинення шлюбу. Тобто стосунки розірвано в час, коли чоловік помер.

Суд може винести рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання, але це все одно не припиняє сімейні права та обов'язки.

Тому суди постановили, що між подружжям жінки та загиблого військового стосунки юридично були зареєстровані на момент його загибелі. Без розірвання шлюбу вони все одно вважалися чоловіком і дружиною, попри те, що в останні роки не жили разом. А тому вона має всі документи на те, щоб отримувати всі пільги як вдова.

