Почему суд не признал, что женщина не имеет права на выплаты?

В суд обратился мужчина, у которого во время обороны Мариуполя погиб сын. На тот момент он был женат, но фактически не состоял в брачных отношениях. Пара была семьей с 2016 по 2021 год. Но решающим стал тот факт, что официально брак не был расторгнут. Об этом говорится в материалах дела №550/394/24.

Женщина не была разведена с военным. Их брак по закону прекратился автоматически, когда защитник погиб. Но отец пытался доказать, что пара не жила вместе еще с 2021 года и поэтому женщина не имеет права на выплаты из-за гибели его сына.

Истец добавил, что когда его сын находился в Польше, он просил отправить ее вещи во Львов. У супругов не было общего бюджета или имущества. А отдельно пара решила жить сознательно, а не в силу обстоятельств обучения, работы, лечения, ухода за детьми или родителями.

То есть сейчас женщина пользуется статусом вдовы военного и претендует на выплаты и льготы. Отец считает, что это незаконно, потому что на момент гибели ее сын не имел брака.

Суды учли все факты и не поддержали иск мужа. Суд первой инстанции и апелляция отметили, что юридически брак был зарегистрирован, а желание супругов проживать отдельно не разрывает семейные связи, согласно законодательству.

Кроме того, признать факт отдельного проживания в прошлом – не является способом защитить гражданские права и интересы.

Какова позиция Верховного суда?

В Верховном суде отметили, что основания для прекращения брака прописаны в статье 104 Семейного Кодекса Украины. Брак можно расторгнуть по желанию супругов или в случае смерти одного из них. То есть в этом случае именно гибель военного стала причиной прекращения брака. То есть отношения разорваны во время, когда человек умер.

Суд может вынести решение об установлении для супругов режима отдельного проживания, но это все равно не прекращает семейные права и обязанности.

Поэтому суды постановили, что между супругами женщины и погибшего военного отношения юридически были зарегистрированы на момент его гибели. Без расторжения брака они все равно считались мужем и женой, несмотря на то, что в последние годы не жили вместе. А потому она имеет все документы на то, чтобы получать все льготы как вдова.

