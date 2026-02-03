Ці помилки можуть коштувати спадщини: як не втратити майно

Після смерті родича процес оформлення спадщини для багатьох українців супроводжується юридичними складнощами. Недостатня обізнаність із процедурою та вимогами законодавства нерідко призводить до помилок, які в окремих випадках можуть завершитися втратою права на спадкове майно.

Через що можна втратити спадщину?

Під час оформлення спадщини багато українців стикаються не лише з бюрократичними процедурами, а й з юридичними ризиками, нагадали у Миргородській громаді.

Цікаво Пенсіонерам можуть відмовити у водійському посвідченні: хто у зоні ризику

Йдеться насамперед про порушення строків, відсутність документів, неправильне розуміння черговості спадкування та ігнорування боргових зобов’язань спадкодавця.

Пропуск строку прийняття спадщини

Однією з найпоширеніших підстав для втрати спадщини є пропуск встановленого законом строку. Спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця.

Зауважте! Якщо цього не зробити, особу можуть визнати такою, що не прийняла спадщину.

Відповідно до статті 1272 Цивільного кодексу України, у разі пропуску строку нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальних дій, а поновити строк можна лише через суд та лише за наявності поважних причин.

Відсутність документів на майно

Ще один серйозний ризик – це відсутність правовстановлюючих документів на майно. Сам факт подання заяви нотаріусу не означає автоматичного отримання спадщини.

Наприклад! Неприватизоване житло не входить до складу спадщини, оскільки юридично належить територіальній громаді.

Також проблеми часто виникають через помилки у документах, як от у прізвищах, іменах або адресах. У таких випадках спадкоємцям доводиться звертатися до суду для встановлення юридичних фактів або визнання права власності.

Помилки з черговістю спадкування

Часто спадкоємці неправильно оцінюють свої права через нерозуміння черг спадкування. Фактичне спільне проживання без офіційного шлюбу не завжди дає право на спадщину.

Наприклад, якщо після смерті особи залишилися діти та офіційна дружина, саме вони є спадкоємцями першої черги. Особа, яка проживала зі спадкодавцем без реєстрації шлюбу, належить до наступних черг і може взагалі не отримати частку майна.

Спадщина разом із боргами

Важливо пам’ятати, що спадщина включає не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.

Водночас відповідальність спадкоємця обмежується вартістю отриманого майна. Але якщо борги значні, реальна цінність спадщини може бути мінімальною або взагалі відсутньою.

Заповіт та податкові нюанси

Наявність заповіту не завжди гарантує отримання спадщини. За певних умов документ можуть оскаржити або визнати недійсним у суді.

Також варто враховувати податкові зобов’язання. Розмір податку на спадщину залежить від ступеня споріднення зі спадкодавцем та податкового статусу сторін.

Важливо! У різних випадках ставка може не застосовуватися або становити 5% чи 18% від вартості майна.

Що ще варто знати про спадкування в Україні?