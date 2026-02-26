Асфальт сходить зі снігом: куди звернутися українцям, щоб отримати гроші за пошкоджені колеса

Водії можуть отримати компенсацію, якщо через поганий стан доріг було пошокджено колеса. Існує навіть окремий вид страхування на такий випадок.

Як діяти, якщо було пошкоджено колеса через стан доріг?

Іноді розв'язати проблему з пошкодженням гуми чи колеса загалом найлегше можливо через страхові фірми. Але можна подати звернення до утримувача дороги, який має компенсувати витрати на ремонт. Про це повідомив автоюрист Богдан Кушнір в ефірі телеканалу "Київ".

Фахівець зазначив, що у випадку пошкодження коліс на дорозі закон захищає водія, якщо це сталося через ями. Алгоритм дій, щоб отримати гроші за колеса, такий:

зафіксувати інцидент, глибину ями та місце, де це сталося;

подати звернення із загальним позовом до утримувача дороги, яка має забезпечувати на ній безпеку;

звернутися до місцевої організації (міської чи сільської ради, на балансі якої знаходиться дорога).

Богдан Кушнір зауважив, що водій має бути впевненим, що дорога, якою він рухається, є безпечною. Якщо відсутні дорожні знаки про ями чи ремонт дороги, то правота водія встановлюється без проблем. І навіть за умови розгляду справи в суді громадянин, імовірно, переможе.

Варто зазначити! Державним стандартом ДСТУ 3587-97 передбачено, що покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій. Гранична глибина пошкоджень на дорозі може сягати лише 4 – 6 сантиметрів залежно від категорії дороги.

А щодо чиновників, які не утримують дороги в належному стані, може бути відкрито кримінальне провадження.

Яка стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за погані дороги?