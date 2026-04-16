Це спричинить міграцію, – нардеп прокоментував примусове повернення українців з-за кордону
- Народні депутати сумніваються в ефективності заклику до українців за кордоном повертатися для допомоги Україні, вважаючи, що це може лише спричинити нову хвилю міграції.
- Примусове повернення українців може бути малоефективним через низьку мотивацію громадян.
Народні депутати підозрюють, що заклик до українців за кордоном повертатися, щоб допомагати Україні, ймовірно, не матиме результату. Навіть якщо подібний механізм працюватиме, то люди намагатимуться й далі уникати повернення й переїжджати в інші країни.
Як депутати оцінюють можливий механізм повернення українців з-за кордону?
Невідомо, чи примусове повернення українців з-за кордону, чого хотіла б влада, буде працювати як потрібно. Адже мотивація таких громадян фактично дуже низька. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак для YouTube-каналу "Суперпозиція".
Такий підхід може не принести бажаного результату, а створять натомість нову хвилю міграції по Європі. Лише кілька випадків такого примусового повернення може погіршити ситуацію й люди почнуть переїжджати з країн, які будуть співпрацювати з Україною та депортувати людей. Але все одно таким чином поповнювати лави Збройних Сил, на думку Кицака, не вийде.
Громадяни просто не будуть вмотивовані повертатися. Адже чимало хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати й почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни.
Народний депутат зауважує, що стимулом для українців могло б бути якесь фінансове заохочення. Але ж, знову таки, якщо держава таким чином мотивуватиме повертатися, то це викличе обурення військових.
Але фахівців оборонної промисловості можна мотивувати повертатися в Україну за допомогою бронювання. Проте проблему з мобілізацією це все одно не вирішує.
Так простого й ефективного механізму швидкого повернення чоловіків з-за кордону в Україну фактично вигадати неможливо.
Чи є незаконним обмеження виїзду українців за кордон?
Як Конституцією України, так і Європейською конвенцією з прав людини право на свободу пересування, але за потреби його можуть обмежувати – для забезпечення національної безпеки або громадського порядку. Це тимчасові заходи, які потрібні для захисту держави. Але законодавство дозволяє оскаржувати заборону виїзду через суд у різних випадках.
Заборона виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану не є порушенням прав людини. Водночас держава повинна розмежовувати необхідність обмежень та права громадян, які не можуть порушуватися.
Зеленський закликає повертати українських чоловіків з-за кордону: що відомо?
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для України було б важливо повернути молодих людей мобілізаційного віку, які виїхали за кордон і залишились там надовго. Дехто з них покинув Україну з порушенням закону.
Так Україна та Німеччина можуть почати працювати над поверненням таких громадян через "відповідні служби обох країн". Мова про тих, хто виїхав незаконно.
За словами Зеленського, це може розв'язати проблеми ротації військових і рівності обов’язків. Але людей поза мобілізаційним віком та жінок це не стосуватиметься.