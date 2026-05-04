Працював інструктором, тепер буде у в'язниці: як Росія завербувала британського військового

В Україні засудили військового інструктора-іноземця у відставці, який діяв у інтересах Росії. Ворог завербував його, і як наслідок, громадянин Великої Британії передавав окупантам дані про іноземних інструкторів Сил оборони.

У чому обвинувачують військового інструктора з Великої Британії?

Інструктор-іноземець був агентом російської федеральної служби безпеки. Службовці СБУ отримали докази співпраці військового з російською армією. Його вдалося затримати у жовтні 2025 року.

Дивіться також Вимагали гроші й погрожували зброєю: один із працівників ТЦК Одеси – уродженець Москви

Співпрацюючи з Росією агент, який є колишнім військовим, передавав окупантам інформацію про Сили оборони України. Він також готувався докласти свою руку до вчинення терактів.

З'ясувалося, що британець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. Спочатку чоловік тренував українських мобілізований. Проте згодом він змінив свою сферу діяльності й перейшов на "легкий заробіток". Саме таку "роботу" запропонував куратор із ФСБ.

Так росіяни отримували інформацію про те, де в Україні перебувають іноземні інструктори Сил оборони, з якими засуджений спілкувався раніше. Крім того, агент передав ворогу координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України. Він знав ці місця, адже колись саме там і працював.

Росіяни також хотіли завербувати британця до вчинення терактів. Куратор розповідав йому про виготовлення саморобної бомби та про схрон, де чоловік може взяти пістолет.

Але контррозвідка викрила ворожого агента та затримала ще коли він тільки планував злочини. Усі докази вказують на те, що чоловік є винним у порушенні частини 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, яке було вчинене в умовах воєнного стану.



У мережі показали завербованого британця / Фото "Української Правди"

Інший його злочин – це незаконне зберігання зброї. Рішенням Київського суду Одеси громадянина Великої Британії засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

У відомстві додали, що злочини агент ФСБ міг скоювати на різних об’єктах в Одесі. За одне завдання іноземець отримав від окупантів 6 000 доларів.

СБУ продовжує виявляти зрадників України, які б загрожували безпеці війська та громадян. Колаборанти та агенти ворога мають бути покарані так, як цього вимагає закон.

Кого зі зрадників України нещодавно затримали?

СБУ затримала агента ФСБ у Запоріжжі, який готував диверсії та збирав інформацію для ворога. Він передавав дані про об’єкти та можливі цілі для ударів. Наразі йому лише повідомили про підозру, тривають слідчі дії.

Також Служба безпеки України викрила прикордонника, який перейшов на бік ворога і брав участь в плануванні обстрілів України. Він співпрацював із ворожими силами та допомагав їм у бойових діях. Наразі йому оголошено підозру за державну зраду.

Нещодавно також вдалося затримати агентів окупантів, які готували замах на Героя України. Зловмисники планували вбивство. Їх затримали й тепер шукачі заробітку будуть відповідати за тяжкі злочини.