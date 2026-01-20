Без цієї зарплати бронювання не дадуть: що змінилося у 2026 році

У 2026 році змінилися вимоги до бронювання працівників. Через підвищення мінімальної зарплати зростає й мінімальний рівень доходу, який роботодавці мають забезпечити для того, аби зберегти працівника від мобілізації.

Скільки потрібно заробляти для бронювання у 2026 році?

У 2026 році роботодавець не зможе забронювати військовозобов’язаного працівника, якщо його нарахована заробітна плата становить менше ніж 21 617,50 гривні на місяць, пише 24 Канал.

Саме цей рівень доходу відповідає вимозі у 2,5 мінімальної зарплати, яка залишається базовою умовою бронювання для більшості компаній приватного сектору.

Довідково: Такий поріг зріс через підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень, передбачене законом про Державний бюджет на 2026 рік. Для порівняння, у 2025 році мінімальний дохід, що давав змогу скористатися бронюванням, становив 20 тисяч гривень.

Відтепер будь-яка спроба бронювання за нижчої зарплати автоматично не відповідатиме вимогам чинного порядку.

Хто може мати меншу зарплату для бронювання?

Водночас постанова Кабінету Міністрів № 76 зберігає перелік винятків, для яких правило 2,5 мінімальної зарплати не застосовується. Це:

державні та комунальні підприємства, установи й організації;

господарські товариства з державною або комунальною часткою понад 50%, а також підконтрольні їм підприємства;

резиденти правового режиму Дія City;

релігійні організації як юридичні особи;

підприємства енергетичного сектору, зокрема виробники електричної та теплової енергії, чиї генеруючі потужності були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії Росії;

суб’єкти господарювання, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури;

працівники операторів газорозподільних систем, задіяні в аварійно-відновлювальних роботах та забезпеченні безпечної експлуатації мереж;

нафтопереробні підприємства з державною часткою понад 25%;

юридичні особи, що здійснюють охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу та повністю контролюються державою.

Проте навіть для таких роботодавців залишаються обов’язковими інші критерії, зокрема вимоги до середньої зарплати по підприємству.

Важливо! Для всіх інших суб’єктів господарювання дотримання нового фінансового порогу у 2026 році є вирішальною умовою для бронювання працівників.

