Порушення попри відстрочку: як діяти, коли помилково з'явилася позначка "У розшуку" в Резерв+
- Громадяни з відстрочкою можуть виявити статус "У розшуку" в додатку Резерв+, що може бути оскаржено в суді.
- Суд може визнати оголошення у розшук протиправним, якщо громадянин не порушував закон.
Навіть попри чинну відстрочку громадянин може побачити в додатку Резерв+ статус "У розшуку". У такому випадку суд може ухвалити рішення щодо скасування статусу й визнання дій ТЦК і СП неправомірними.
За яких умов можна оскаржити статус "У розшуку"?
Несподівана позначка "У розшуку" може злякати людину, яка має чинну відстрочку. Однак в такому випадку суд стає на бік громадянина, який дійсно не порушував правила військового обліку. Про це пише військовий адвокат Роман Лихачов.
Як розповів правозахисник, їхній клієнт стояв на військовому обліку й мав відстрочку. Він навіть жодного разу не отримував повістку чи постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Цифрова система натомість показувала, що ТЦК мають до нього претензії, а сама відмітка могла призвести до відправлення чоловіка до Терцентру як порушника.
Адвокати подали запит і з'ясували, що чоловік потрапив у розшук, бо його додали в систему лише формально, без дотримання всі процедур.
У суді вдалося встановити, що оголошення особи у розшук було протиправним, бо для цього не було підстав – чоловік стояв на обліку й не підлягає мобілізації.
Роман Лихачов наголосив, що орган державної влади зобов’язаний діяти виключно в межах закону. А люди можуть бути захищені тим самим законом.
Які підстави для звернення до суду?
Громадянин може вимагати в ТЦК, щоб його зняли з розшуку, повідомили в Офісі юридичної допомоги. Для цього вивчаються підстави внесення до розшуку та законність дій ТЦК та СП. Надалі знятися з розшуку можна шляхом закриття провадження, сплати штрафу (якщо він є) та оскарження рішень. Звертатися до суду варто, коли:
- про вас внесли недостовірну чи посилкову інформацію за порушення мобілізаційного законодавства;
- ви отримали постанову або протокол від ТЦК та СП;
- проти вас відкрили провадження про адміністративне правопорушення.
Що ще варто знати про розшук ТЦК?
Сплата штрафу може допомогти військовозобов’язаному зняти статус "У розшуку". Такий крок буде підставою для перегляду статусу та зняття розшуку. Але з’явитися до ТЦК і розв'язати питання відповідно до вимог військового обліку при цьому теж потрібно.
Штраф, накладений територіальним центром комплектування за порушення військового обліку чи невиконання обов’язків, можна оскаржити в адміністративному порядку або через суд. Для цього потрібно подати заяву з доказами своєї правоти.
Якщо військовозобов’язаний отримав інвалідність, він може звернутися до ВЛК для перегляду свого статусу. Після проходження медичної комісії та отримання висновку про непридатність або обмежену придатність до служби статус може бути скасований.