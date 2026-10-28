Алименты без официального дохода: как предлагают по-новому считать задолженность украинцев

Основные предложения авторов законопроекта № 16185

Народные депутаты предлагают внести изменения в статью 195 Семейного кодекса Украины. Документ призван положить конец спорам о том, как рассчитывать выплаты на детей, когда отец или мать официально не работают из-за войны. Об этом говорится в карточке законопроекта №16185.

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Согласно действующему законодательству, работодатель во время приостановления действия трудового договора не начисляет заработную плату работнику. Соответственно, бухгалтерия предприятия не имеет с чего удерживать алименты или фиксировать задолженность, из-за чего возникала правовая лакуна.

Из-за отсутствия четкой нормы в законах украинские суды долгое время выносили противоречивые решения. Ситуацию изменил Верховный Суд в постановлении №133/2281/24, где сформулирован ключевой правовой вывод.

Задолженность по алиментам в случае приостановления трудового договора с плательщиком в соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" и который не предусматривает удержания алиментов или начисления задолженности в этот период, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности– предлагают авторы.

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Именно эту судебную практику планируют официально закрепить в законодательстве, чтобы избежать каких-либо двойных толкований на местах.

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Как это повлияет на кошельки плательщиков и детей

Для плательщиков алиментов это означает, что приостановка трудового договора не освобождает от обязанности содержать ребенка. Даже при отсутствии фактических доходов долг будет накапливаться ежемесячно.

Размер ежемесячной задолженности будет рассчитываться на основе официальной средней зарплаты в регионе проживания или работы должника. Соответственно, после возобновления работы или окончания военного положения накопленную сумму придется полностью вернуть.

Напомним, по информации Министерства юстиции, алименты на ребенка до 18 лет составляют от 1 408 до 1 756 гривен в зависимости от возраста ребенка.

Однако размер выплат может быть пересмотрен судом с учетом финансового положения плательщика, особых потребностей ребенка и других обстоятельств.

В то же время важно помнить, что злонамеренное уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой уголовную ответственность.