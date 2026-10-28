Аліменти без офіційного доходу: як пропонують по-новому рахувати борги українцям

Головні пропозиції авторів законопроєкту №16185

Народні депутати пропонують внести зміни до статті 195 Сімейного кодексу України. Документ має поставити крапку в суперечках щодо того, як вираховувати виплати на дітей, коли батько чи мати офіційно не працюють через війну. Про це йдеться в картці законопроєкту №16185.

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За чинним законодавством роботодавець під час призупинення дії трудового договору не нараховує зарплату працівникові. Відповідно, бухгалтерія підприємства не має з чого утримувати аліменти чи фіксувати заборгованість, через що виникала правова прірва.

Через відсутність чіткої норми в законах українські суди тривалий час ухвалювали суперечливі рішення. Ситуацію змінив Верховний Суд у постанові №133/2281/24, де сформовано ключовий правовий висновок.

Заборгованість за аліментами в разі призупинення з платником трудового договору відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" та який не передбачає відрахування аліментів або нарахування заборгованості у цей період, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості– пропонують автори.

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Саме цю судову практику планують офіційно закріпити у законодавстві, щоб уникнути будь-яких подвійних трактувань на місцях.

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Як це вплине на гаманці платників та дітей

Для платників аліментів це означає, що призупинення трудового договору не звільняє від обов'язку утримувати дитину. Навіть за відсутності фактичних доходів борг накопичуватиметься щомісяця.

Розмір щомісячного боргу розраховуватимуть на основі офіційної середньої зарплати в регіоні проживання або роботи боржника. Відповідно, після відновлення роботи чи завершення воєнного стану накопичену суму доведеться повністю повернути.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства юстиції, аліменти на дитину до 18 років сягають від 1 408 до 1 756 гривень залежно від віку дитини.

Проте розмір виплат може переглянути суд з урахуванням фінансового стану платника, особливих потреб дитини та інших обставин.

Водночас важливо пам'ятати, що злісне ухилення від сплати аліментів може призвести до кримінальної відповідальності.