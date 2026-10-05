Що можна зафіксувати в угоді про аліменти

Українське законодавство дозволяє батькам самостійно домовитися про всі потреби на утримання дитини без судових засідань. На допомогу щодо цього питання приходить нотаріально посвідчений договір. Такий документ визначає порядок виплат. Про це повідомили у Хмельницькому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Згідно зі статтею 189 Сімейного кодексу України, батьки мають право укласти письмовий договір про сплату аліментів, який обов'язково має посвідчити нотаріусом. Це дає змогу цивілізовано погодити всі фінансові питання та уникнути тривалих судових процесів.

Законодавство надає сторонам свободу у визначенні суми та періодичності виплат, однак встановлює чітку фінансову межу. Підсумковий розмір аліментів не може бути нижчим за 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, що гарантує базовий рівень матеріального забезпечення.

Нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів має силу виконавчого листа. У разі його невиконання договір може бути пред'явлений до примусового виконання у встановленому законодавством порядку,

– уточнили фахівці.

Батьки можуть прописати не лише розмір виплат, а й додати домовленості про:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

строки та порядок виплати грошей на утримання дитини;

умови цільового використання грошей;

місце проживання дитини – чи буде вона з матір'ю, чи з батьком;

порядок зустрічей дитини з батьками та іншими родичами;

інші законні умови.

Головна перевага нотаріального договору полягає в його юридичній силі.

Зміна та розірвання договору

За взаємною згодою батьків до угоди можна внести зміни або доповнення. Усі корективи обов'язково підлягають нотаріальному посвідченню.

Нагадаємо, якщо домовитися про зміну чи розірвання договору не вдається, зацікавлена сторона має право звернутися до суду для захисту своїх інтересів.

Тоді суддя може визначити розмір аліментів з урахуванням потреб дитини. Але при призначенні суми додатково береться до уваги фінансові можливості платника, його стан здоров'я, майновий стан і витрати.