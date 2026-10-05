Что можно оговорить в соглашении об алиментах

Украинское законодательство позволяет родителям самостоятельно договориться обо всех условиях содержания ребенка без судебных заседаний. На помощь в этом вопросе приходит нотариально заверенный договор. Такой документ определяет порядок выплат. Об этом сообщили в Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Согласно статье 189 Семейного кодекса Украины, родители имеют право заключить письменный договор об уплате алиментов, который обязательно должен быть заверен нотариусом. Это позволяет цивилизованно согласовать все финансовые вопросы и избежать длительных судебных процессов.

Законодательство предоставляет сторонам свободу в определении суммы и периодичности выплат, однако устанавливает четкий финансовый предел. Итоговый размер алиментов не может быть ниже 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, что гарантирует базовый уровень материального обеспечения.

Нотариально заверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. В случае его неисполнения договор может быть предъявлен к принудительному исполнению в установленном законодательством порядке,

– уточнили специалисты.

Родители могут прописать не только размер выплат, но и добавить договоренности о:

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сроки и порядок выплаты денег на содержание ребенка;

условия целевого использования денег;

место проживания ребенка – будет ли он жить с матерью или с отцом;

порядок встреч ребенка с родителями и другими родственниками;

другие законные условия.

Главное преимущество нотариального договора заключается в его юридической силе.

Изменение и расторжение договора

По взаимному согласию родителей в договор можно внести изменения или дополнения. Все поправки обязательно подлежат нотариальному заверению.

Напомним, что если договориться об изменении или расторжении договора не удается, заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов.

Тогда судья может определить размер алиментов с учетом потребностей ребенка. Однако при назначении суммы дополнительно учитываются финансовые возможности плательщика, его состояние здоровья, имущественное положение и расходы.