С долгами, но без денег: когда физлицо признают банкротом

Финансовая несостоятельность физического лица имеет четкие юридические критерии и последствия, определенные законодательством. Именно они и определяют границу между долгами и банкротством.

Когда физическое лицо могут признать банкротом?

Когда человек больше не способен выполнять свои финансовые обязательства и не видит реальных путей договориться с кредиторами, ситуация может перейти в правовую плоскость, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Интересно Нотариусы будут отчитываться по-новому: с 1 января меняется порядок представления данных в налоговую

А именно это возможно из-за процедуры банкротства физического лица. Дело в том, что украинское законодательство позволяет инициировать такое дело как самому должнику, так и кредитору.

Важно! Ключевым условием является наличие неплатежеспособности. То есть состояния, когда лицо после наступления сроков платежей объективно не может рассчитаться с долгами иначе, чем через специальные судебные процедуры.

В каком случае открывают дело о неплатежеспособности физлица?

Дело о неплатежеспособности физического лица открывает хозяйственный суд. Впрочем, только при наличии четко определенных законом оснований, а именно предусмотренных статьей 115 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

В частности, производство возможно, если:

сумма просроченных долгов составляет не менее 30 минимальных зарплат. Сейчас это более 240 тысяч гривен;

должник прекратил платить более половины ежемесячных платежей по кредитам и другим обязательствам в течение двух месяцев подряд;

в исполнительном производстве зафиксировано, что у человека отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание;

существуют другие обстоятельства, которые свидетельствуют, что в ближайшее время должник не сможет выполнять даже текущие финансовые обязательства.

Справочно: банкротство физического лица это не "списание долгов одним кликом". Цель процедуры заключается в том, чтобы упорядочить задолженность и создать механизм ее погашения, а не автоматически освободить человека от всех финансовых обязанностей.

Какие последствия имеет признание банкротства физического лица?

Кроме того, запуск процедуры имеет ощутимые правовые последствия, о которых стоит знать заранее:

в течение пяти лет человек не сможет повторно воспользоваться процедурой банкротства;

в течение пяти лет перед заключением кредитных договоров, договоров займа, поручительства или залога придется письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности;

в течение трех лет лицо теряет статус безупречной деловой репутации и имеет ограничения в распоряжении имуществом и заключении новых финансовых сделок.

Таким образом, банкротство это серьезный юридический шаг с долгосрочными последствиями, который следует рассматривать только после взвешенной оценки всех рисков и альтернатив.

Что делать, если на наследстве арест?