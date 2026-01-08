С долгами, но без денег: когда физлицо признают банкротом
- Физическое лицо могут признать банкротом, когда оно не способно выполнять финансовые обязательства, а сумма долгов превышает 30 минимальных зарплат.
- После признания банкротства, лицо не может пользоваться этой процедурой пять лет и имеет ограничения в финансовых сделках и распоряжении имуществом.
Финансовая несостоятельность физического лица имеет четкие юридические критерии и последствия, определенные законодательством. Именно они и определяют границу между долгами и банкротством.
Когда физическое лицо могут признать банкротом?
Когда человек больше не способен выполнять свои финансовые обязательства и не видит реальных путей договориться с кредиторами, ситуация может перейти в правовую плоскость, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
А именно это возможно из-за процедуры банкротства физического лица. Дело в том, что украинское законодательство позволяет инициировать такое дело как самому должнику, так и кредитору.
Важно! Ключевым условием является наличие неплатежеспособности. То есть состояния, когда лицо после наступления сроков платежей объективно не может рассчитаться с долгами иначе, чем через специальные судебные процедуры.
В каком случае открывают дело о неплатежеспособности физлица?
Дело о неплатежеспособности физического лица открывает хозяйственный суд. Впрочем, только при наличии четко определенных законом оснований, а именно предусмотренных статьей 115 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
В частности, производство возможно, если:
- сумма просроченных долгов составляет не менее 30 минимальных зарплат. Сейчас это более 240 тысяч гривен;
- должник прекратил платить более половины ежемесячных платежей по кредитам и другим обязательствам в течение двух месяцев подряд;
- в исполнительном производстве зафиксировано, что у человека отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание;
- существуют другие обстоятельства, которые свидетельствуют, что в ближайшее время должник не сможет выполнять даже текущие финансовые обязательства.
Справочно: банкротство физического лица это не "списание долгов одним кликом". Цель процедуры заключается в том, чтобы упорядочить задолженность и создать механизм ее погашения, а не автоматически освободить человека от всех финансовых обязанностей.
Какие последствия имеет признание банкротства физического лица?
Кроме того, запуск процедуры имеет ощутимые правовые последствия, о которых стоит знать заранее:
- в течение пяти лет человек не сможет повторно воспользоваться процедурой банкротства;
- в течение пяти лет перед заключением кредитных договоров, договоров займа, поручительства или залога придется письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности;
- в течение трех лет лицо теряет статус безупречной деловой репутации и имеет ограничения в распоряжении имуществом и заключении новых финансовых сделок.
Таким образом, банкротство это серьезный юридический шаг с долгосрочными последствиями, который следует рассматривать только после взвешенной оценки всех рисков и альтернатив.
