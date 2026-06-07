Право, которое гарантировано Конституцией: что стоит делать человеку, которого задержала полиция

Любой гражданин, которого задержала полиция, может потребовать дождаться адвоката. При этом государство гарантирует бесплатного защитника для тех, кто не может оплатить его услуги.

Куда можно обращаться для вызова бесплатного адвоката?

Первоначально, когда полицейские задержали человека, они должны сообщить об этом в систему Бесплатной юридической помощи. Специально для задержанного подберут специалиста, который будет работать по определенному запросу за счет государства. Об этом пишут представители БПП в фейсбуке.

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До того, пока адвокат не приедет на место, полицейский не может осуществлять процессуальные действия, а задержанный не должен ничего подписывать.

Важно! Если правоохранители не сообщили систему бесплатной юридической помощи или начали допрос без адвоката в случаях, когда его участие является обязательным, это может стать основанием для признания отдельных доказательств недопустимыми в суде. Суд оценивает, были ли соблюдены права задержанного при проведении процессуальных действий.

Сразу после задержания человек имеет право знать причину задержания, ему должны разъяснить, предоставить возможность связаться с родственниками и адвокатом, а также обеспечить медицинскую помощь при необходимости. Кроме того, задержанный имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких. При этом человек, которого задержали, может отказаться от услуг бесплатного адвоката и позвать другого за собственные деньги.

Эксперты говорят, что в случае, если полицейские применили против задержанного насилие, пытки, или другие жестокие действия, унижающие достоинство, то об этом также следует знать адвокату.

Если человек будет заявителем, свидетелем или потерпевшим лицом в производстве, то в связи с незаконностью такого задержания он тоже будет иметь право на бесплатные услуги по представительству интересов для защиты прав.

Представительство интересов в этих случаях осуществляется до завершения соответствующих производств,

– уточнили в БПП.

Если человеку нужен бесплатный адвокат по любым вопросам, то он может сначала получить устную консультацию по телефону 0 800 213 103 с 8:00 до 18:00. За помощью можно обратиться в ближайшее бюро юридической помощи, действующее в каждой области.

Отметим, что право на бесплатную юридическую помощь гарантируется Законом Украины и Конституцией.

Как действовать водителю, если его остановила полиция?

Юристы объяснили, что втребование открыть багажник не всегда является законным. Полицейские должны иметь предусмотренные законом основания для проведения осмотра транспортного средства и сообщить водителю причину таких действий. Если речь идет именно об осмотре, а не поверхностную проверку, процедура должна происходить с соблюдением установленных требований и надлежащей фиксацией процесса.

Водитель не обязан отвечать на все вопросы полицейского во время остановки автомобиля. В частности, закон не требует объяснять, куда человек едет, откуда возвращается или с какой целью осуществляет поездку. Водитель имеет право предоставлять только те документы и сведения, которые прямо предусмотрены законодательством. Это не считается нарушением или неповиновением правоохранителям.