Штраф до 51 000 гривен: Рада предлагает ограничить продажу фаст-фуда для здоровья детей

Народные депутаты предлагают запретить продажу фаст-фуда возле учебных заведений. За продажу "нездоровой пищи" бизнес могут оштрафовать.

В Украине будут бороться с детским ожирением

Новые законопроекты в Верховной Раде направлены на запрет продажи вредной пищи в заведениях быстрого питания, расположенных в пределах 40 метров от учебных заведений. Об этом говорится в законопроектах №15428 и №15429.

Авторы хотят сделать шаг к тому, чтобы дети не страдали от лишнего веса. Поэтому запрет на продажу вредной пищи возле школ и строгие административные штрафы, по их мнению, должны хотя бы немного решить проблему.

Речь идет о продаже школьникам продуктов, в которых превышены нормы содержания сахара, соли и жиров. На законодательном уровне планируется установить "безопасный пищевой периметр", который должен быть вокруг школ, детских садов и учреждений профессионального образования.

Нормы будут установлены в соответствии с Регламентом ЕС и критериями Минздрава.

Детям возле школ нельзя будет продавать продукты, в которых содержание сахара превышает 12,5 грамма для твердых и 6,3 грамма для жидких продуктов. Речь идет о газированных напитках, шоколадках и т. п.

Содержание соли в продуктах не должно превышать 1,5 грамма для твердых и 0,75 грамма для жидких продуктов. В этот список запретов попадают чипсы, сухарики и соленые орешки.

Содержание насыщенных жиров не должно превышать пяти граммов, а содержание трансжиров – двух граммов.

Решили ввести эти изменения потому, что среди школьников в последние годы растет число случаев ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Предприятия, игнорирующие требования закона, будут оштрафованы на сумму от 8 500 до 17 000 гривен за первое нарушение. Повторное нарушение в течение года обойдется предпринимателям в 25 500 – 51 000 гривен, а также конфискацию партии товара и выручки.

Авторы предлагают продавать детям полезную пищу: фрукты, питьевую воду и полезные злаковые батончики.

Такие ограничения должны действовать только возле учреждений начального, среднего образования и техникумов. Ведь в университетах учатся совершеннолетние граждане, которые должны выбирать рацион самостоятельно.

А вот в школьном возрасте дети не различают, какие продукты являются потенциально вредными, и могут выбирать еду под влиянием маркетинга.

К слову, подобная практика по ограничению возможности покупки вредной еды действует в нескольких странах мира. Считается, что именно 400 метров до магазина ребенок может преодолеть за время перемены.

Напомним, в Украине планируют постепенно ввести бесплатное школьное питание для всех учеников. Реформа будет проходить поэтапно: сначала бесплатными обедами будут обеспечивать младших школьников, а впоследствии программу распространят и на учеников средней и старшей школы. Правительство уже утвердило соответствующий план реализации.

К 2028 году планируется полностью обеспечить все учебные заведения бесплатным питанием. В то же время внедрение программы будет зависеть от готовности местных общин, модернизации пищеблоков, создания современных кухонь и обеспечения школ необходимым финансированием.