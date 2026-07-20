В Україні боротимуться з дитячим ожирінням

Нові законопроєкти у верховній Раді націлені заборонити продаж шкідливої їжі у фастфудах, розташованих за 40 метрів від навчальних закладів. Про це йдеться в проєктах №15428 і №15429.

Автори хочуть зробити крок до того, щоб діти не страждали на зайву вагу. Тому заборона продажу шкідливої їжі біля школи й суворі адміністративні штрафи, на їхню думку, мають хоча б трохи розв'язати проблему.

Мова йде про продаж школярам їжі, де перевищено норму цукру, солі та жирів. На законодавчому рівні хочуть встановити "безпечний харчовий периметр", який має бути біля шкіл, дитячих садків та закладів професійної освіти.

Норми будуть встановлені за Регламентом ЄС і критеріями МОЗ.

Дітям біля шкіл не можна буде продавати продукти, де цукор перевищує 12,5 грама для твердих та 6,3 грама для рідких продуктів. Мова йде про газовані напої, шоколадки тощо.

Сіль в продуктах не повинна перевищувати 1,5 грама для твердих та 0,75 грама для рідких продуктів. У цей список заборон потрапляють чипси, сухарики та солоні горішки.

Вміст насичених жирів не має бути більшим за п'ять грамів насичених жирів, а показник трансжирів не має бути більшим за два грами.

Зміни вирішили запровадити через те, що серед школярів в останні роки зростають випадки ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету.

Бізнес, що ігноруватиме вимоги закону, отримуватиме штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень за перше порушення. Повторне порушення протягом року для підприємців вартуватиме 25 500 – 51 000 гривень разом з конфіскацією партії товару та виторг.

Автори пропонують продавати дітям корисну їжу: фрукти, питну воду та корисні злакові батончики.

Такі обмеження мають діяти лише біля закладів початкової, середньої освіти й технікумів. Адже в університетах вчаться повнолітні громадяни, які мають обирати раціон самостійно.

А от у шкільному віці діти не розрізняють, які продукти є потенційно шкідливими й можуть обирати їжу через маркетинг.

До слова, подібна практика з обмеженням можливості на купівлю небезпечної їжі діє в кількох країнах світу. Вважається, що саме 400 метрів до магазину дитина може подолати за час перерви.

Нагадаємо, в Україні планують поступово запровадити безкоштовне шкільне харчування для всіх учнів. Реформа відбуватиметься поетапно: спочатку безоплатними обідами забезпечуватимуть молодших школярів, а згодом програму поширять і на учнів середньої та старшої школи. Уряд уже затвердив відповідний план реалізації.

Повністю всі заклади освіти хочуть забезпечити безкоштовним харчуванням до 2028 року. Водночас впровадження залежатиме від готовності громад, модернізації харчоблоків, створення сучасних кухонь та забезпечення шкіл необхідним фінансуванням.