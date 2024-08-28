Те, що їсть дитина, має величезний вплив на її здоров'я та розвиток, інформує Смачно 24. Саме тому варто уникати деяких продуктів, які, хоч і є популярними, навряд чи принесуть дітям багато користі.

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Крекери та чипси

Діти люблять крекери, однак вони не мають харчової цінності. Лише надлишок солі, жиру та інших шкідливих для здоров’я добавок.

Чипси є дуже шкідливим продуктом, в першу чергу через їх високу калорійність і кількість солі та жирів, більшість з яких – трансізомери жирних кислот. Також виробники додають в них різні види барвників і підсилювачів смаку.

Варто пам'ятати, що часте вживання чіпсів призводить до ожиріння.

Тостовий хліб

Такий хліб містить консерванти, які продовжують термін його зберігання. Його категорично не можна давати дітям. Замість такої здоби краще обрати варіант із цілозернового борошна.

Фруктові йогурти

Їх основна проблема – доданий цукор. Деякі навіть містять 2 – 3 чайні ложки на 100 грамів продукту! Крім того, у нас можна знайти різні підсилювачі смаку, ароматизатори та барвники. Зазвичай їх загущують модифікованим крохмалем, а самі фруктові начинки до фруктів мають мало спільного. Набагато кращою і кориснішою альтернативою готовому фруктовому йогурту є натуральний йогурт зі свіжими або сушеними фруктами.

Хот-доги та оброблене м'ясо

Хот-доги та оброблене м'ясо мають високі рівні натрію, насичених жирів і калорій. З часом це може призвести до стрибка холестерину і підвищеного артеріального тиску.

М'ясо краще купувати свіже, а хот-доги готувати в домашніх умовах, замінивши сосиску на м'ясо курки або індички.

Солодкі газовані напої

У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, науковці обстежили близько 6400 дітей віком від 6 до 12 років, запитуючи їх, як часто вони вживають солодкі напої. Вони виявили, що їх споживання привезло до проблем зі здоров'ям та успішністю у навчанні. Варто повністю обмежити солодкі газовані назавжди, а не час від часу.

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