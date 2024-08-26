Яку їжу любить Макрон

Президент Франції виконує бажання своєї дружини та намагається їсти десять фруктів та овочів на день. Особливу увагу він приділяє "сезонності та різноманітності".

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На сніданок президент Франції п'є зелений чай з лимоном. Тоді його дружина готує йому фрукти, а саме 2 апельсини та 1 ківі. До цього необхідно додати гранолу і сир .

Як з'ясував під час свого дослідження Тібо InShape, на обід Еммануель Макрон полюбляє страви з морепродуктів або рибу, смажену на грилі. Що стосується вечері, то президентська пара їсть пізно, між 22 та 23 годинами. Хоча, звичайно, усі меню можуть змінюватися щодня, інфлюенсер знайшов стандартну опцію. Вона складається з омлету з беконом, смаженої картоплі та салату.

Президент Франції також цінує варені яйця, телячий бланкет і кордон блю. Як-то кажуть, "найпростіші речі часто є найкращими".

Бланкет з телятини, який так полюбляє Макрон, є кулінарним символом його країни. Це старовина страва являє собою витончене рагу з телятини та грибів під білим соусом.

Рецепт бланкету з телятини

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів телятини;

– 40 грамів вершкового масла 73%;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 цибуля порей;

– 3 цибулини;

– 2 моркви;

– 100 грамів печериць;

– 1 склянка білого сухого вина;

– 1 літр м’ясного бульйону;

– суміш трав, сіль та перець до смаку;

для соусу:

– 2 курячі жовтки;

– половинка лимона;

– 300 мілілітрів вершків.



Приготування:

М’ясо помийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. У каструлі розтопіть вершкове масло і викладіть шматочки м’яса. Обсмажуйте 10 хвилин, не забувайте помішувати. Додайте сіль, перець, борошно і трави, перемішайте. Влийте у каструлю вино, залийте страву бульйоном і готуйте на повільному вогні близько 10 хвилин. Овочі помийте, почистьте і наріжте скибочками, додайте до м’яса і готуйте на невеликому вогні близько 1 години. Після закінчення часу всипте нарізані тонкими пластинами гриби і продовжуйте тушкувати 30 хвилин, додаючи бульйон. Тепер готуємо соус. У мисці добре збийте яєчні жовтки із лимонним соком. Потім поступово вливайте вершки, постійно перемішуючи. Перелийте суміш у невелику каструльку і варіть на повільному вогні, поки соус не загусне. В процесі додаємо кілька ложок бульйону. Викладіть м’ясо з овочами та грибами на тарілку, полийте соусом і подавайте страву гарячою.

Смачного!

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