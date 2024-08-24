Про звичне життя президента Зеленського відомо так мало, а саме ця інформація дуже цікавить усіх, інформує Смачно 24. Олена Зеленська відома своєю любов'ю до корисного та збалансованого харчування, до якого заохочує і всю свою сім'ю.

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Що любить їсти сім'я Зеленських

Ще на початку свого президенства сам Володимир Зеленський розповідав своїм прихильникам про свою любов до шаурми та інших м'ясних страв.

Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше — ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!

– розповів президент.

Проте це відбувається дуже рідко, адже Олена Зеленська заохочує кожного члена своєї сім'ї правильно харчуватися. Вона старається тримати чіткий баланс у житті: фізичні навантаження і раціональне харчування.

Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями,

– ділиться вона.

Вегетаріанський закритий пиріг від Олени Зеленської

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 зубчик часнику;

– 6 – 7 картоплин;

– 200 грамів сочевиці;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування: