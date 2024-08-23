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Варто спробувати Фарширований короп: простий буковинський рецепт на День Незалежності

Рецепт картоплі на грилі з беконом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка
Ця картопля смакує просто фантастично / Фото fajnegotowanie

Приготування:

  1. Відварену картоплю загорніть у бекон.
  2. Розігрійте решітку чи гриль та викладіть на нього картоплю в беконі.
  3. Смажте орієнтовно 10 хвилин. Подавайте з улюбленими соусами.

Рецепт кукурудзи у фользі

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Очищену кукурудзу поламайте навпіл та змастіть сумішшю спецій з м'яким маслом.
  2. Загорніть кожну кукурудзу окремо у фольгу.
  3. Розігрійте гриль, викладіть на нього кукурудзу та запікайте орієнтовно 20 – 30 хвилин, періодично перевертаючи.

Рецепт крилець в медово-соєвому маринаді

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. Крила розріжте по суглобу на половинки.
  2. Змішайте соєвий соус, паприку та мед. Залийте крила маринадом, добре перемішайте, закрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник мінімум на 1 годину.
  3. Викладіть промариновані крила на гриль та готуйте близько 30 – 35 хвилин, періодично перевертаючи.

Салат з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка
Такий салат сподобається всім / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. Баклажани промийте, наріжте скибочками та посоліть. Залиште приблизно на 30 хвилин, після чого приберіть сік паперовим рушником.
  2. Скибочки баклажанів обсмажте на грилі до м'якості.
  3. Перець наріжте великою соломкою і теж обсмажте на грилі.
  4. Помитий салат викладіть на дно великої миски. Додайте готові баклажани та перець.
  5. Цибулю наріжте пір'ям, а помідори – шматочками. Додайте до решти інгредієнтів.
  6. Заправте овочі соусом з оливкової олії, лимонного соку, солі, перцю та пряних трав. Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.

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