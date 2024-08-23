Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка

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Варто спробувати Фарширований короп: простий буковинський рецепт на День Незалежності

Рецепт картоплі на грилі з беконом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 відварені картоплини;

– 80 грамів копченого бекону;

– сіль та спеції до смаку.



Ця картопля смакує просто фантастично / Фото fajnegotowanie

Приготування:

Відварену картоплю загорніть у бекон. Розігрійте решітку чи гриль та викладіть на нього картоплю в беконі. Смажте орієнтовно 10 хвилин. Подавайте з улюбленими соусами.

Рецепт кукурудзи у фользі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 кукурудзи;

– 200 грамів вершкового масла;

– сіль, солодка мелена паприка, перець або хмелі-сунелі до смаку.

Приготування:

Очищену кукурудзу поламайте навпіл та змастіть сумішшю спецій з м'яким маслом. Загорніть кожну кукурудзу окремо у фольгу. Розігрійте гриль, викладіть на нього кукурудзу та запікайте орієнтовно 20 – 30 хвилин, періодично перевертаючи.

Рецепт крилець в медово-соєвому маринаді

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– 6 ложок соєвого соусу;

– 3 ложки меду;

– 1 чайна ложка копченої меленої паприки.

Приготування:

Крила розріжте по суглобу на половинки. Змішайте соєвий соус, паприку та мед. Залийте крила маринадом, добре перемішайте, закрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник мінімум на 1 годину. Викладіть промариновані крила на гриль та готуйте близько 30 – 35 хвилин, періодично перевертаючи.

Салат з баклажанів

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів баклажанів;

– 200 грамів салату;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 червона цибуля;

– 1 помідор;

– 100 грамів сиру фета;

– половина жовтого перцю;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець, свіжа петрушка, лимонний сік, прованські трави до смаку.



Такий салат сподобається всім / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

Баклажани промийте, наріжте скибочками та посоліть. Залиште приблизно на 30 хвилин, після чого приберіть сік паперовим рушником. Скибочки баклажанів обсмажте на грилі до м'якості. Перець наріжте великою соломкою і теж обсмажте на грилі. Помитий салат викладіть на дно великої миски. Додайте готові баклажани та перець. Цибулю наріжте пір'ям, а помідори – шматочками. Додайте до решти інгредієнтів. Заправте овочі соусом з оливкової олії, лимонного соку, солі, перцю та пряних трав. Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.

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