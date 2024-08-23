Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка

З цими простими рецептами ваш пікнік буде просто незабутнім, інформує Смачно 24. Всі страви просто готуються й водночас створюють атмосферу свята.
Варто спробувати Фарширований короп: простий буковинський рецепт на День Незалежності
Рецепт картоплі на грилі з беконом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Ця картопля смакує просто фантастично / Фото fajnegotowanie
Приготування:
- Відварену картоплю загорніть у бекон.
- Розігрійте решітку чи гриль та викладіть на нього картоплю в беконі.
- Смажте орієнтовно 10 хвилин. Подавайте з улюбленими соусами.
Рецепт кукурудзи у фользі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Очищену кукурудзу поламайте навпіл та змастіть сумішшю спецій з м'яким маслом.
- Загорніть кожну кукурудзу окремо у фольгу.
- Розігрійте гриль, викладіть на нього кукурудзу та запікайте орієнтовно 20 – 30 хвилин, періодично перевертаючи.
Рецепт крилець в медово-соєвому маринаді
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Крила розріжте по суглобу на половинки.
- Змішайте соєвий соус, паприку та мед. Залийте крила маринадом, добре перемішайте, закрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник мінімум на 1 годину.
- Викладіть промариновані крила на гриль та готуйте близько 30 – 35 хвилин, періодично перевертаючи.
Салат з баклажанів
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Такий салат сподобається всім / Фото Fajne gotowanie
Приготування:
- Баклажани промийте, наріжте скибочками та посоліть. Залиште приблизно на 30 хвилин, після чого приберіть сік паперовим рушником.
- Скибочки баклажанів обсмажте на грилі до м'якості.
- Перець наріжте великою соломкою і теж обсмажте на грилі.
- Помитий салат викладіть на дно великої миски. Додайте готові баклажани та перець.
- Цибулю наріжте пір'ям, а помідори – шматочками. Додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте овочі соусом з оливкової олії, лимонного соку, солі, перцю та пряних трав. Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.
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