З цим буковинським рецептом у вас точно все вдасться. Окрім цього, для нього треба лише найпростіші інгредієнти.
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Фарширований короп
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 короп;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 2 яйця;
– половина чайної ложки солі;
– чверть чайної ложки перцю;
– 1 лимон.
Приготування:
- Почистьте рибу від нутрощів та луски, після чого промийте її під проточною водою. Обережно вийміть м'ясо та кістки, залишивши шкіру цілою.
- Почистьте й вимийте цибулю і моркву. Натріть моркву на великій тертці, а цибулю наріжте скибочками. Обсмажте в олії на пательні до м'якості.
- Кістки викиньте, а з м'яса зробіть фарш. Змішайте із засмажкою та додайте яйця, сіль і перець.
- Наповніть коропа фаршем. Для надійності зшийте черево ниткою або заколіть зубочистками.
- Застеліть деко пергаментом. На нього викладіть коропа на черево.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте фаршированого коропа 30 – 40 хвилин.
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