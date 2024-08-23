З цим буковинським рецептом у вас точно все вдасться. Окрім цього, для нього треба лише найпростіші інгредієнти.

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Фарширований короп

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 короп;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 2 яйця;
– половина чайної ложки солі;
– чверть чайної ложки перцю;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Почистьте рибу від нутрощів та луски, після чого промийте її під проточною водою. Обережно вийміть м'ясо та кістки, залишивши шкіру цілою.
  2. Почистьте й вимийте цибулю і моркву. Натріть моркву на великій тертці, а цибулю наріжте скибочками. Обсмажте в олії на пательні до м'якості.
  3. Кістки викиньте, а з м'яса зробіть фарш. Змішайте із засмажкою та додайте яйця, сіль і перець.
  4. Наповніть коропа фаршем. Для надійності зшийте черево ниткою або заколіть зубочистками.
  5. Застеліть деко пергаментом. На нього викладіть коропа на черево.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте фаршированого коропа 30 – 40 хвилин.

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