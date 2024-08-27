Це трішки складніше, аніж приготувати яєчню, але будьте певні – воно того вартує. Ця страва така апетитна, що її часто також використовують для бранчу.
Читайте також Це дуже смачна страва: що любить їсти президент Франції Макрон
Рецепт англійського сніданку з овочами
Час: 1 година
Порцій: 2
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Картоплю грубо натираємо та промиваємо.
- Половину вершкового масла розігріваємо у сковорідці. Обсмажуємо гриби до готовності.
- Топимо решту масла, додаємо на сковорідку картоплю, солимо та перчимо. Смажимо, поки вся рідина не випарується і картопля не почне забарвлюватися. Рівним шаром викладаємо картоплю в каструлю і ставимо в духовку на 10 хвилин.
- Поверх картоплі викладаємо розрізані навпіл помідори та запікаємо ще 5 хвилин.
- Зверху викладаємо гриби, робимо 4 отвори та вбиваємо в них яйця. Запікаємо ще 6 – 8 хвилин.
- Прикрашаємо зеленню та подаємо до столу.
Смачного!