Це трішки складніше, аніж приготувати яєчню, але будьте певні – воно того вартує. Ця страва така апетитна, що її часто також використовують для бранчу.

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Рецепт англійського сніданку з овочами

Час: 1 година

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 велика картоплина;

– 30 грамів вершкового масла;

– 225 грамів грибів;

– 150 грамів помідорів черрі;

– 4 великих яйця;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 200 градусів. Картоплю грубо натираємо та промиваємо. Половину вершкового масла розігріваємо у сковорідці. Обсмажуємо гриби до готовності. Топимо решту масла, додаємо на сковорідку картоплю, солимо та перчимо. Смажимо, поки вся рідина не випарується і картопля не почне забарвлюватися. Рівним шаром викладаємо картоплю в каструлю і ставимо в духовку на 10 хвилин. Поверх картоплі викладаємо розрізані навпіл помідори та запікаємо ще 5 хвилин. Зверху викладаємо гриби, робимо 4 отвори та вбиваємо в них яйця. Запікаємо ще 6 – 8 хвилин. Прикрашаємо зеленню та подаємо до столу.

Смачного!

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