Це трішки складніше, аніж приготувати яєчню, але будьте певні – воно того вартує. Ця страва така апетитна, що її часто також використовують для бранчу.

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Рецепт англійського сніданку з овочами

Час: 1 година

Порцій: 2

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 200 градусів.
  2. Картоплю грубо натираємо та промиваємо.
  3. Половину вершкового масла розігріваємо у сковорідці. Обсмажуємо гриби до готовності.
  4. Топимо решту масла, додаємо на сковорідку картоплю, солимо та перчимо. Смажимо, поки вся рідина не випарується і картопля не почне забарвлюватися. Рівним шаром викладаємо картоплю в каструлю і ставимо в духовку на 10 хвилин.
  5. Поверх картоплі викладаємо розрізані навпіл помідори та запікаємо ще 5 хвилин.
  6. Зверху викладаємо гриби, робимо 4 отвори та вбиваємо в них яйця. Запікаємо ще 6 – 8 хвилин.
  7. Прикрашаємо зеленню та подаємо до столу.

Смачного!