Кукурудза на грилі – це воістину фонтан вражень для вашого смаку. Не обов'язково йти до мангала чи на природу – достатньо скористатися опціями, які доступні вдома.
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Рецепт печеної кукурудзи
Час: до 1 години
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 190 градусів.
- Викладаємо кукурудзу в лушпинні на сітку та запікаємо 40 – 45 хвилин до готовності. У процесі кілька разів перевертаємо. Перш ніж зняти лушпиння дайте кукурудзі трішки охолонути.
- У мисці з'єднуємо сир, коріандр, ріпчасту цибулю, чилі та цедру лайма.
- Кожен качан змащуємо майонезом і занурюємо у сирну суміш.
- Подаємо з дольками лайма.
Смачного!