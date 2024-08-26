Кукурудза на грилі – це воістину фонтан вражень для вашого смаку. Не обов'язково йти до мангала чи на природу – достатньо скористатися опціями, які доступні вдома.

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Рецепт печеної кукурудзи

Час: до 1 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 великих качани кукурудзи (ріжемо навпіл);

– 60 грамів сиру фета;

– дрібно нарізаний коріандр;

– 4 цибулини (дрібно порізані);

– цедра 2 лаймів;

– дрібка чилі;

– 4 столові ложки майонезу;

– дольки лайма для подачі.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 190 градусів. Викладаємо кукурудзу в лушпинні на сітку та запікаємо 40 – 45 хвилин до готовності. У процесі кілька разів перевертаємо. Перш ніж зняти лушпиння дайте кукурудзі трішки охолонути. У мисці з'єднуємо сир, коріандр, ріпчасту цибулю, чилі та цедру лайма. Кожен качан змащуємо майонезом і занурюємо у сирну суміш. Подаємо з дольками лайма.

Смачного!

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