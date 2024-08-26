Кукурудза на грилі – це воістину фонтан вражень для вашого смаку. Не обов'язково йти до мангала чи на природу – достатньо скористатися опціями, які доступні вдома.

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Рецепт печеної кукурудзи

Час: до 1 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 190 градусів.
  2. Викладаємо кукурудзу в лушпинні на сітку та запікаємо 40 – 45 хвилин до готовності. У процесі кілька разів перевертаємо. Перш ніж зняти лушпиння дайте кукурудзі трішки охолонути.
  3. У мисці з'єднуємо сир, коріандр, ріпчасту цибулю, чилі та цедру лайма.
  4. Кожен качан змащуємо майонезом і занурюємо у сирну суміш.
  5. Подаємо з дольками лайма.

Смачного!