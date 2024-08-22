Ці конвертики стали справжнім хітом. Сотні господинь оцінили цей рецепт як чудову опцію для смачного і ситного сніданку, для приготування якого треба зовсім трішки часу та зусиль.

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Рецепт яєчних конвертиків з начинкою

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Шинку тонко нарізаємо, петрушку шаткуємо, а сир – натираємо.
  2. Яйце збиваємо та розподіляємо по нагрітій сковорідці з олією.
  3. Зверху на яйце викладаємо частину шинки, сиру та петрушки.
  4. Загортаємо яйце у "конверт".
  5. Повторюємо процес з кожним яйцем.
  6. Подаємо на тостовому хлібі.

Смачного!