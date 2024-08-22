Ці конвертики стали справжнім хітом. Сотні господинь оцінили цей рецепт як чудову опцію для смачного і ситного сніданку, для приготування якого треба зовсім трішки часу та зусиль.
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Рецепт яєчних конвертиків з начинкою
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Шинку тонко нарізаємо, петрушку шаткуємо, а сир – натираємо.
- Яйце збиваємо та розподіляємо по нагрітій сковорідці з олією.
- Зверху на яйце викладаємо частину шинки, сиру та петрушки.
- Загортаємо яйце у "конверт".
- Повторюємо процес з кожним яйцем.
- Подаємо на тостовому хлібі.
Смачного!