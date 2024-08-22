Ці конвертики стали справжнім хітом. Сотні господинь оцінили цей рецепт як чудову опцію для смачного і ситного сніданку, для приготування якого треба зовсім трішки часу та зусиль.

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Рецепт яєчних конвертиків з начинкою

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів шинки;

– 4 шматочки тостового хліба;

– 100 грамів твердого сиру;

– вершкове масло;

– кетчуп;

– петрушка;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Шинку тонко нарізаємо, петрушку шаткуємо, а сир – натираємо. Яйце збиваємо та розподіляємо по нагрітій сковорідці з олією. Зверху на яйце викладаємо частину шинки, сиру та петрушки. Загортаємо яйце у "конверт". Повторюємо процес з кожним яйцем. Подаємо на тостовому хлібі.

Смачного!

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