Якщо приготувати рибку у цей спосіб, їй не потрібно буде довго маринуватися у холодильнику. Ви зможете подати її до столу або використати в страві практично одразу.

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Як засолити червону рибу

Беремо філе червоної риби та зрізаємо шкірку. Нарізаємо його тонкими смужками, аби зменшити час засолення. Викладаємо на пласку тарілку в один шар.

Окремо нарізаємо кріп, додаємо до нього цукор та сіль. Найкраще обирати коричневий цукор, він надасть смаку риби карамельних відтінків. Добре все перемішуємо та посипаємо сумішшю рибу.

Смак свята / Фото Pixabay

Лишаємо рибку маринуватися 20 хвилин при кімнатній температурі. Після цього її одразу можна подавати до столу. У такому вигляді риба зберігається 2 – 3 дні, тому з'їсти її потрібно швидко.

При подачі для кращого ефекту зверху можна викласти лимон. Втім, таку рибку можна використати і на святкових канапе, тож форму подачі кожен обирає на власний розсуд.

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