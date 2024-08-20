Це дратує усіх господинь

Смаження котлет – далеко не найскладніший кулінарний процес. Однак він супроводжується кількома неприємними нюансами, які дратують навіть досвідчених господинь.

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Найперше – це бризки олії, які потім доводиться прибирати з плити. Якщо забути про фартух, то у небезпеці може опинитися і одяг.

Ще одна часта проблема – прилипання фаршу до сковорідки. Звісно, її можна вирішити паніровкою, але не всім може подобатися хрустка оболонка. Раніше з цими проблемами боролися в цікавий спосіб, який чудово працює і зараз.

Секрет з 90-х

Коли ви будете смажити котлети наступного разу, візьміть рулон пергаменту із спеціальним силіконовим покриттям. Вистеліть папір на дно та боки сковорідки так, щоб він трішки виходив за межі посуду.

Налийте на сковорідку 4 столові ложки олії та смажте котлети, коли вона нагріється. Силіконове покриття гарантує, що котлети не прилипатимуть навіть без панірування. Ще один приємний бонус – не потрібно мити сковорідку, достатньо просто викинути папір.