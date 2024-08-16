Цей салат попри простоту та швидкість тішить чудовим смаком. Секрет – у заправці, яка надає йому особливого колориту.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Змішуємо воду, оцет та оливкову олію, додаємо сіль і цукор, перемішуємо.
- Перець дрібно натираємо.
- Перець чилі чистимо, дрібно нарізаємо та з'єднуємо з перцем, туди ж продавлюємо часник.
- В окрему миску шаткуємо кріп та петрушку.
- Помідори нарізаємо шматочками.
- Беремо салатницю та викладаємо шари: помідори, перець, зелень, олія.
- Накриваємо плівкою та ставимо у холодильник до подачі.
Смачного!