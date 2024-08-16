Цей салат попри простоту та швидкість тішить чудовим смаком. Секрет – у заправці, яка надає йому особливого колориту.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішуємо воду, оцет та оливкову олію, додаємо сіль і цукор, перемішуємо.
  2. Перець дрібно натираємо.
  3. Перець чилі чистимо, дрібно нарізаємо та з'єднуємо з перцем, туди ж продавлюємо часник.
  4. В окрему миску шаткуємо кріп та петрушку.
  5. Помідори нарізаємо шматочками.
  6. Беремо салатницю та викладаємо шари: помідори, перець, зелень, олія.
  7. Накриваємо плівкою та ставимо у холодильник до подачі.

Смачного!