З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Спробуйте – вам сподобається.
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Томатний соус без оцту
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,7 кілограма томатів;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 40 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Цибулину почистьте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте її 3 – 5 хвилин у каструлі з товстим дном на 2 столових ложках оливкової олії.
- Помийте та наріжте кубиками до 2 сантиметрів томати. Шкірку не знімайте. Нарізані помідори всипте до каструлі з цибулею. Додайте сіль і цукор. Періодично перемішуйте, тушкуючи все разом на великому вогні. Коли помідори пустять сік, додайте перець, ще раз перемішайте, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні ще на 25 хвилин.
- Подрібніть соус блендером до однорідності та додайте в каструлю подрібнений часник. Проваріть ще 5 – 7 хвилин.
- Простерилізуйте банки. Кришки прокип'ятіть 5 – 7 хвилин. Перелийте готовий соус в банки, закрийте кришками та накрийте рушником до повного вистигання.