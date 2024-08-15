З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Спробуйте – вам сподобається.

Буде смачно Лечо з баклажанами: неперевершений рецепт на зиму

Томатний соус без оцту

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,7 кілограма томатів;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 40 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

Цибулину почистьте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте її 3 – 5 хвилин у каструлі з товстим дном на 2 столових ложках оливкової олії. Помийте та наріжте кубиками до 2 сантиметрів томати. Шкірку не знімайте. Нарізані помідори всипте до каструлі з цибулею. Додайте сіль і цукор. Періодично перемішуйте, тушкуючи все разом на великому вогні. Коли помідори пустять сік, додайте перець, ще раз перемішайте, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні ще на 25 хвилин. Подрібніть соус блендером до однорідності та додайте в каструлю подрібнений часник. Проваріть ще 5 – 7 хвилин. Простерилізуйте банки. Кришки прокип'ятіть 5 – 7 хвилин. Перелийте готовий соус в банки, закрийте кришками та накрийте рушником до повного вистигання.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний салат з кабачків.