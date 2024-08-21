Ці кекси зберігаються у холодильнику до 3 днів, тому їх можна розглядати як опцію приготування сніданку наперед. Начинку можна персоналізувати під себе, що робить їх улюбленцями багатьох господинь.

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Рецепт яєчних кексів

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 великих яєць;

– 1 столова ложка вершків або жирного молока;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 4 шматочки бекону;

– 60 грамів кімчі (нарізаємо);

– 1/2 столової ложки дрібно нарізаної цибулі.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Змащуємо отвори форми для кексів оливковою олією. Яйця збиваємо з вершками, солимо та перчимо. Шматочки бекону обсмажуємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо. Додаємо інгредієнти для начинки у яєчну суміш, розподіляємо її по отворах. Запікаємо 15 хвилин. Мафіни повинні стати злегка золотистими та пухкими.

Смачного!

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