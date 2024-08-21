Ці кекси зберігаються у холодильнику до 3 днів, тому їх можна розглядати як опцію приготування сніданку наперед. Начинку можна персоналізувати під себе, що робить їх улюбленцями багатьох господинь.

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Рецепт яєчних кексів

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Змащуємо отвори форми для кексів оливковою олією.
  2. Яйця збиваємо з вершками, солимо та перчимо.
  3. Шматочки бекону обсмажуємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
  4. Додаємо інгредієнти для начинки у яєчну суміш, розподіляємо її по отворах.
  5. Запікаємо 15 хвилин. Мафіни повинні стати злегка золотистими та пухкими.

Смачного!