Ці кекси зберігаються у холодильнику до 3 днів, тому їх можна розглядати як опцію приготування сніданку наперед. Начинку можна персоналізувати під себе, що робить їх улюбленцями багатьох господинь.
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Рецепт яєчних кексів
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. Змащуємо отвори форми для кексів оливковою олією.
- Яйця збиваємо з вершками, солимо та перчимо.
- Шматочки бекону обсмажуємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
- Додаємо інгредієнти для начинки у яєчну суміш, розподіляємо її по отворах.
- Запікаємо 15 хвилин. Мафіни повинні стати злегка золотистими та пухкими.
Смачного!