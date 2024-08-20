Дехто переконаний, що рис, приготований у такий спосіб, може бути цілком самостійною стравою. Усе на ваш розгляд, однак будьте впевнені – готувати рис у такий спосіб ви точно будете частіше.

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Рецепт рису на сковорідці

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– склянка рису;

– 2 склянки гарячої води;

– 1 цибулина;

– 30 мілілітрів олії;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

Цибулю промиваємо у холодній воді та дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та обсмажуємо цибулю. Рис кілька разів промиваємо у холодній воді. Додаємо рис на сковорідку та смажимо 3 – 4 хвилини. Солимо, перчимо, додаємо трішки куркуми для гарного кольору рису і добре перемішуємо. Додаємо на сковорідку кип'яток та перемішуємо. Накриваємо кришкою та готуємо на найменшому вогні 10 – 15 хвилин. Після приготування вимикаємо вогонь і залишаємо рис під кришкою ще на 15 хвилин.

Смачного!

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