Дехто переконаний, що рис, приготований у такий спосіб, може бути цілком самостійною стравою. Усе на ваш розгляд, однак будьте впевнені – готувати рис у такий спосіб ви точно будете частіше.
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Рецепт рису на сковорідці
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Цибулю промиваємо у холодній воді та дрібно нарізаємо.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та обсмажуємо цибулю.
- Рис кілька разів промиваємо у холодній воді.
- Додаємо рис на сковорідку та смажимо 3 – 4 хвилини.
- Солимо, перчимо, додаємо трішки куркуми для гарного кольору рису і добре перемішуємо.
- Додаємо на сковорідку кип'яток та перемішуємо. Накриваємо кришкою та готуємо на найменшому вогні 10 – 15 хвилин.
- Після приготування вимикаємо вогонь і залишаємо рис під кришкою ще на 15 хвилин.
Смачного!