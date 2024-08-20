Якщо ви маєте вдома рибні консерви, то приготувати котлети не складе жодних труднощів. Швидко перемішуємо інгредієнти, кілька хвилин на смаження – і готово!

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Рис промиваємо, солимо воду та варимо. Охолоджуємо.
  2. З консервів зливаємо рідину. Викладаємо їх у глибоку миску та розминаємо.
  3. Додаємо до рису яйце та рис, розминаємо до однорідності. Якщо фарш вийшов рідким, можна додати трішки манної крупи. Залишаємо масу на 15 – 20 хвилин.
  4. Формуємо котлети та смажимо по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!