Якщо ви маєте вдома рибні консерви, то приготувати котлети не складе жодних труднощів. Швидко перемішуємо інгредієнти, кілька хвилин на смаження – і готово!

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів рибних консервів;

– 80 грамів рису;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рис промиваємо, солимо воду та варимо. Охолоджуємо. З консервів зливаємо рідину. Викладаємо їх у глибоку миску та розминаємо. Додаємо до рису яйце та рис, розминаємо до однорідності. Якщо фарш вийшов рідким, можна додати трішки манної крупи. Залишаємо масу на 15 – 20 хвилин. Формуємо котлети та смажимо по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

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