Якщо ви маєте вдома рибні консерви, то приготувати котлети не складе жодних труднощів. Швидко перемішуємо інгредієнти, кілька хвилин на смаження – і готово!
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Рис промиваємо, солимо воду та варимо. Охолоджуємо.
- З консервів зливаємо рідину. Викладаємо їх у глибоку миску та розминаємо.
- Додаємо до рису яйце та рис, розминаємо до однорідності. Якщо фарш вийшов рідким, можна додати трішки манної крупи. Залишаємо масу на 15 – 20 хвилин.
- Формуємо котлети та смажимо по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!