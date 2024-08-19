Цей соус простий у приготуванні, проте потішить яскравим смаком. Завдяки буряку спагетті набудуть нового кольору, тож очікуйте додаткових балів до естетики страви. Цей варіант подобається поціновувачам гостренького, якщо ви до них не належите, то перець чилі можна замінити звичайним.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 10 хвилин
Порцій: 5
Приготування:
- Буряк нарізаємо шматочками та кладемо у блендер.
- Додаємо оливкову олію, сіль, часник і чилі.
- Перебиваємо до стану однорідної пасти.
- Цього соусу потрібно не так багато, тож якщо він залишиться, можна легко його заморозити та використати при найліпшій нагоді.
- Окремо змішуємо сир фета з кропом, збризкуємо лимонним соком та ще раз перемішуємо.
- Коли спагеті будуть готові, змішуємо їх із соусом та посипаємо сиром.
Смачного!