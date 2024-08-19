Зазвичай в'ялені томати готують з олією. Проте для цього рецепту вона не потрібна.
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В'ялені томати без олії
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми томатів;
– 50 грамів орегано;
– 150 грамів базиліку;
– 1 голівка часнику;
– сіль, цукор, перець до смаку.
Приготування:
- Помідори та базилік добре помийте. Часник почистьте.
- Томати розріжте на половинки, вийміть серцевинку з насінням. Викладіть половинки розрізом доверху на деко, застелене пергаментом.
- Посипте невеликою кількістю солі та цукру, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком.
- Тоненько наріжте часник і покладіть по шматочку на кожну половинку помідора.
- Розігрійте духовку до 100 градусів і поставте помідори на 10 годин. Готуйте, прочинивши дверцята.
- Готові помідори можна зберігати, як сухофрукти, сухими у звичайній банці або герметичному пакеті на застібці. Також їх можна залити олією.