Такий салат вам точно сподобається. Особливого смаку йому надають оливки.
Варто спробувати Просто і максимально смачно: рецепт фантастичної аджики без варіння
Салат з оливками на зиму
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 1 кілограм огірків;
– 3 цибулини;
– 3 солодкі перці;
– 8 зубчиків часнику;
– 250 грамів оливок без кісточок;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі;
– чорний мелений перець до смаку;
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Усі овочі добре помийте. Цибулю і часник почистьте. Помідори наріжте невеликими скибочками, а огірки – кружальцями.
- У перців видаліть серцевини, а м'якоть поріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями, а часник – пластинками.
- Нарізані овочі складіть у миску, посипте сіллю, перцем та цукром. Перемішайте та залиште на 20 хвилин.
- Додайте оливки, олію, оцет та знову перемішайте.
- Розкладіть салат у простерилізовані півлітрові банки й накрийте кришками. Простерилізуйте 15 хвилин після закипання води в каструлі й герметично закрийте кришками. Переверніть банки й закутайте до остигання.