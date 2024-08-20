Пиріг з яблуками та корицею – це те, що зробить свято незабутнім. Вам не доведеться витрачати багато часу, готувати його так легко, що це можна перетворити на святкову сімейну атракцію.
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Рецепт пирога з яблуками та корицею
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- У миску виливаємо йогурт, додаємо яйця і олію. Добре перемішуємо до однорідності.
- В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Ретельно перемішуємо.
- Яблука, нарізані кубиками в 1 сантиметр, додаємо до борошна і перемішуємо.
- З'єднуємо всі інгредієнти та ретельно перемішуємо.
- Викладаємо тісто в застелену пергаментом форму.
- Масло з'єднуємо з цукром та корицею, посипаємо крихтою пиріг.
- Випікаємо пиріг 40 хвилин.
- Коли він охолоне, нагріваємо лимонний сік, додаємо пудру, перемішуємо та поливаємо пиріг.
Смачного!