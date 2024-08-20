Пиріг з яблуками та корицею – це те, що зробить свято незабутнім. Вам не доведеться витрачати багато часу, готувати його так легко, що це можна перетворити на святкову сімейну атракцію.

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Рецепт пирога з яблуками та корицею

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 120 мілілітрів натурального йогурту;

– 2 яйця;

– 120 мілілітрів олії;

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 150 грамів цукру;

– 1,5 склянки нарізаних яблук;

крихта з кориці:

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

глазур:

– 3 столові ложки лимонного соку;

– приблизно 1/3 склянки цукрової пудри.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. У миску виливаємо йогурт, додаємо яйця і олію. Добре перемішуємо до однорідності. В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Ретельно перемішуємо. Яблука, нарізані кубиками в 1 сантиметр, додаємо до борошна і перемішуємо. З'єднуємо всі інгредієнти та ретельно перемішуємо. Викладаємо тісто в застелену пергаментом форму. Масло з'єднуємо з цукром та корицею, посипаємо крихтою пиріг. Випікаємо пиріг 40 хвилин. Коли він охолоне, нагріваємо лимонний сік, додаємо пудру, перемішуємо та поливаємо пиріг.

Смачного!

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