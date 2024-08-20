Пиріг з яблуками та корицею – це те, що зробить свято незабутнім. Вам не доведеться витрачати багато часу, готувати його так легко, що це можна перетворити на святкову сімейну атракцію.

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Рецепт пирога з яблуками та корицею

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  2. У миску виливаємо йогурт, додаємо яйця і олію. Добре перемішуємо до однорідності.
  3. В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Ретельно перемішуємо.
  4. Яблука, нарізані кубиками в 1 сантиметр, додаємо до борошна і перемішуємо.
  5. З'єднуємо всі інгредієнти та ретельно перемішуємо.
  6. Викладаємо тісто в застелену пергаментом форму.
  7. Масло з'єднуємо з цукром та корицею, посипаємо крихтою пиріг.
  8. Випікаємо пиріг 40 хвилин.
  9. Коли він охолоне, нагріваємо лимонний сік, додаємо пудру, перемішуємо та поливаємо пиріг.

Смачного!