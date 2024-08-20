Грибна юшка одразу наштовхує на спогади про колорит українських Карпат. Зовсім трішки зусиль – і ви поринете в особливу атмосферу завдяки незабутньому смаку.

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Рецепт грибної юшки

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Гриби замочуємо на ніч, вранці відтискаємо та нарізаємо. Воду не виливаємо, а проціджуємо.
  2. У каструлю наливаємо свіжу воду, воду з грибів та гриби. Ставимо варитися.
  3. Коли юшка закипить, знімаємо піну, зменшуємо вогонь та варимо годину.
  4. Готуємо засмажку: моркву крупно натираємо, цибулю нарізаємо кубиками, смажимо близько 5 хвилин. Додаємо борошно і пасеруємо ще 2 – 3 хвилини.
  5. Додаємо у засмажку сметану, перемішуємо і додаємо чашку бульйону.
  6. Виливаємо засмажку в суп і готуємо під кришкою ще 10 – 15 хвилин.
  7. Солимо, перчимо, за бажання додаємо давлений часник. Доводимо до кипіння та залишаємо томитися на годину.
  8. Посипаємо зеленню та подаємо.

Смачного!