Грибна юшка одразу наштовхує на спогади про колорит українських Карпат. Зовсім трішки зусиль – і ви поринете в особливу атмосферу завдяки незабутньому смаку.
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Рецепт грибної юшки
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Приготування:
- Гриби замочуємо на ніч, вранці відтискаємо та нарізаємо. Воду не виливаємо, а проціджуємо.
- У каструлю наливаємо свіжу воду, воду з грибів та гриби. Ставимо варитися.
- Коли юшка закипить, знімаємо піну, зменшуємо вогонь та варимо годину.
- Готуємо засмажку: моркву крупно натираємо, цибулю нарізаємо кубиками, смажимо близько 5 хвилин. Додаємо борошно і пасеруємо ще 2 – 3 хвилини.
- Додаємо у засмажку сметану, перемішуємо і додаємо чашку бульйону.
- Виливаємо засмажку в суп і готуємо під кришкою ще 10 – 15 хвилин.
- Солимо, перчимо, за бажання додаємо давлений часник. Доводимо до кипіння та залишаємо томитися на годину.
- Посипаємо зеленню та подаємо.
Смачного!