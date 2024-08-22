З начинкою для цієї страви можна експериментувати, однак точно краще відмовитися від майонезу. Нехай вас не обманює простота рецепта – ця картопелька гідна навіть святкового столу.

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Рецепт картопляних човників

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 8 картоплин;

– 150 грамів твердого сиру;

– зелень;

– сіль та перець до смаку;

– сметана – за бажанням.

Приготування:

Беремо фольгу та ріжемо на квадратики, в які загорнемо картоплини. Картоплю миємо, але шкірку не чистимо. Обсушуємо. Загортаємо картоплю у фольгу та випікаємо при 200 градусах до м'якості. Розгортаємо картоплю та даємо їх охолонути. Розрізаємо картоплю навпіл та виймаємо серединку чайною ложечкою. Бекон нарізаємо кубиками, зелень шаткуємо, сир грубо натираємо. За бажання можна додати сметану. Викладаємо начинку в картоплю, кладемо її у змащену олією форму для запікання та ставимо у розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.

Смачного!

Це справді дуже просто: рецепт торта лише з 3 інгредієнтів.