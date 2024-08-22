З начинкою для цієї страви можна експериментувати, однак точно краще відмовитися від майонезу. Нехай вас не обманює простота рецепта – ця картопелька гідна навіть святкового столу.
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Рецепт картопляних човників
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Приготування:
- Беремо фольгу та ріжемо на квадратики, в які загорнемо картоплини.
- Картоплю миємо, але шкірку не чистимо. Обсушуємо.
- Загортаємо картоплю у фольгу та випікаємо при 200 градусах до м'якості.
- Розгортаємо картоплю та даємо їх охолонути. Розрізаємо картоплю навпіл та виймаємо серединку чайною ложечкою.
- Бекон нарізаємо кубиками, зелень шаткуємо, сир грубо натираємо. За бажання можна додати сметану.
- Викладаємо начинку в картоплю, кладемо її у змащену олією форму для запікання та ставимо у розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
Смачного!