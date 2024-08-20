Вам потрібні лише кілька інгредієнтів та зовсім мало зусиль. Цей торт такий простий, що готувати його можна ледь не щодня.

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Рецепт швидкого торта

Час: 30 хвилин + застигання

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 450 грамів сметани (20 – 30%);

– 200 грамів пісочного печива (можна використати солодкий крекер);

– 25 грамів желатину;

– 5 столових ложок (або на власний розсуд) цукру;

– 30 грамів шоколаду.

Приготування:

Швидкорозчинний желатин висипаємо у склянку і заливаємо 100 мілілітрами води. Залишаємо на 10 – 15 хвилин. З'єднуємо сметану з цукром та збиваємо до однорідності. Залишаємо збиту масу на 5 хвилин. Для аромату можна додати ванілін. Нагріваємо желатин до 70 – 80 градусів, щоб він розчинився. Постійно помішуємо, важливо не дати йому закипіти. Крем ретельно та швидко помішуємо і вливаємо в нього желатин. Глибоку круглу форму застеляємо харчовою плівкою. Наливаємо у форму невелику кількість крему. Викладаємо рівномірний шар печива, можна додати шоколад і ягоди. Чергуємо шари, останнім викладаємо крем. Він повинен повністю покрити печиво. Ставимо торт на 2 – 3 години у холодильник, а краще на ніч. Перекладаємо торт на пласку тарілку та прикрашаємо на власний розсуд.

Смачного!

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