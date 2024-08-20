Вам потрібні лише кілька інгредієнтів та зовсім мало зусиль. Цей торт такий простий, що готувати його можна ледь не щодня.
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Рецепт швидкого торта
Час: 30 хвилин + застигання
Порцій: 6
Приготування:
- Швидкорозчинний желатин висипаємо у склянку і заливаємо 100 мілілітрами води. Залишаємо на 10 – 15 хвилин.
- З'єднуємо сметану з цукром та збиваємо до однорідності. Залишаємо збиту масу на 5 хвилин. Для аромату можна додати ванілін.
- Нагріваємо желатин до 70 – 80 градусів, щоб він розчинився. Постійно помішуємо, важливо не дати йому закипіти.
- Крем ретельно та швидко помішуємо і вливаємо в нього желатин.
- Глибоку круглу форму застеляємо харчовою плівкою. Наливаємо у форму невелику кількість крему.
- Викладаємо рівномірний шар печива, можна додати шоколад і ягоди.
- Чергуємо шари, останнім викладаємо крем. Він повинен повністю покрити печиво.
- Ставимо торт на 2 – 3 години у холодильник, а краще на ніч.
- Перекладаємо торт на пласку тарілку та прикрашаємо на власний розсуд.
Смачного!