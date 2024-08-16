Це варення стане справжньою зіркою, якою ви здивуєте своїх рідних. Поєднання малини та банану – це точно те, що вам варто спробувати.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 30 хвилин
Порцій: залежить від розміру банок
Приготування:
- Малину висипаємо у каструлю з товстим дном. Розминаємо ягоди у пюре.
- Банани нарізаємо півкільцями та додаємо у каструлю.
- Додаємо цукор та лимонний сік.
- Доводимо до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Коли закипить – ставимо вогонь на мінімум та варимо 20 хвилин, знімаючи піну. Якщо хочете більш густе варення – час можна продовжити.
- Розкладаємо варення у простерилізовані банки.
- Закручуємо, закутуємо у рушники та перевертаємо до повного охолодження.
Смачного!