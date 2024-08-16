Це варення стане справжньою зіркою, якою ви здивуєте своїх рідних. Поєднання малини та банану – це точно те, що вам варто спробувати.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: залежить від розміру банок

Приготування:

  1. Малину висипаємо у каструлю з товстим дном. Розминаємо ягоди у пюре.
  2. Банани нарізаємо півкільцями та додаємо у каструлю.
  3. Додаємо цукор та лимонний сік.
  4. Доводимо до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи.
  5. Коли закипить – ставимо вогонь на мінімум та варимо 20 хвилин, знімаючи піну. Якщо хочете більш густе варення – час можна продовжити.
  6. Розкладаємо варення у простерилізовані банки.
  7. Закручуємо, закутуємо у рушники та перевертаємо до повного охолодження.

Смачного!