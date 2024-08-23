Ці кабачки будуть вдалим додатком до безлічі страв. Особливо вони смакуватимуть з вареною картопелькою та котлетами чи смаженим м'ясом.
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Рецепт маринованих кабачків
Час: 30 хвилин + маринування
Порцій: 2 літри
Приготування:
- Кабачки миємо та нарізаємо брусочками.
- Кріп подрібнюємо, часник прочавлюємо.
- В мисці з'єднуємо сіль, цукор, перець, гірчицю, олію та оцет. Добре перемішуємо.
- З'єднуємо маринад з кабачками. Накриваємо рушником та залишаємо на 3 години, кожні 30 хвилин перемішуємо.
- Розкладаємо по стерилізованих банках та пастеризуємо 10 хвилин.
Смачного!