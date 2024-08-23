Ці кабачки будуть вдалим додатком до безлічі страв. Особливо вони смакуватимуть з вареною картопелькою та котлетами чи смаженим м'ясом.

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Рецепт маринованих кабачків

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2 літри

Приготування:

  1. Кабачки миємо та нарізаємо брусочками.
  2. Кріп подрібнюємо, часник прочавлюємо.
  3. В мисці з'єднуємо сіль, цукор, перець, гірчицю, олію та оцет. Добре перемішуємо.
  4. З'єднуємо маринад з кабачками. Накриваємо рушником та залишаємо на 3 години, кожні 30 хвилин перемішуємо.
  5. Розкладаємо по стерилізованих банках та пастеризуємо 10 хвилин.

Смачного!