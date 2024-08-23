Ці кабачки будуть вдалим додатком до безлічі страв. Особливо вони смакуватимуть з вареною картопелькою та котлетами чи смаженим м'ясом.

Читайте також Унікальний український рецепт: які вареники любив їсти Тарас Шевченко

Рецепт маринованих кабачків

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2 літри

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– головка часнику;

– пучок кропу;

– 1,5 столової ложки солі;

– 1,5 столової ложки гірчичного порошку;

– 100 грамів цукру;

– 2 чайні ложки чорного перцю;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Кабачки миємо та нарізаємо брусочками. Кріп подрібнюємо, часник прочавлюємо. В мисці з'єднуємо сіль, цукор, перець, гірчицю, олію та оцет. Добре перемішуємо. З'єднуємо маринад з кабачками. Накриваємо рушником та залишаємо на 3 години, кожні 30 хвилин перемішуємо. Розкладаємо по стерилізованих банках та пастеризуємо 10 хвилин.

Смачного!

Легко та оригінально: яєчні конвертики на сніданок.