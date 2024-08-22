31 січня 1843 року в листі до Яна Кухаренка Шевченко просив друга більше не згадувати в листуванні вареники: "Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…". Приготуємо їх таким чином, що оцінив би навіть великий Кобзар.

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Вареники з гречки

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 350 грамів борошна;

– 150 грамів води;

– 1 куряче яйце;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

для начинки:

– 100 грамів гречаної крупи;

– 200 грамів печериць;

– 1 жовта ріпчаста цибуля;

– лавровий лист мелений до смаку;

– перець чорний мелений до смаку;

– сіль до смаку;

– 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка вершкового масла 73%.

Приготування:

Для початку промийте гречку. Відваріть кашу у підсоленій воді до готовності. Гриби натріть на грубій тертці. Очищену цибулю наріжте та обсмажте на олії до рум’яного кольору, приправте меленим лавровим листом та перцем. Додайте натерті гриби й готуйте, доки не випарується вся рідина. Вкиньте вершкове масло або олію та перемішайте. Для приготування тіста необхідно просіяти борошно у миску. Яйце злегка збийте виделкою, додайте холодну воду, олію та дрібку солі. Влийте отриману суміш у борошно та замісіть м’яке пружне тісто. Накрийте його рушником або харчовою плівкою та залиште на 20 хвилин. Змішайте гречку з грибами та цибулею, посоліть і перемішайте.

За бажанням перебийте масу блендером до потрібної консистенції. Тісто тонко розкачайте, виріжте кружальця за допомогою склянки, викладіть начинку та защипніть краї вареників. Закип’ятіть воду у великій каструлі, додайте сіль, закиньте вареники, перемішайте. Вареники необхідно варити приблизно 3 хвилин після того, як вони виринуть на поверхню. Готові вареники дістаньте шумівкою та подавайте з улюбленими додатками.

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