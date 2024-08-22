31 січня 1843 року в листі до Яна Кухаренка Шевченко просив друга більше не згадувати в листуванні вареники: "Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…". Приготуємо їх таким чином, що оцінив би навіть великий Кобзар.
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Вареники з гречки
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– 350 грамів борошна;
– 150 грамів води;
– 1 куряче яйце;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
для начинки:
– 100 грамів гречаної крупи;
– 200 грамів печериць;
– 1 жовта ріпчаста цибуля;
– лавровий лист мелений до смаку;
– перець чорний мелений до смаку;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка вершкового масла 73%.
Приготування:
- Для початку промийте гречку.
- Відваріть кашу у підсоленій воді до готовності.
- Гриби натріть на грубій тертці.
- Очищену цибулю наріжте та обсмажте на олії до рум’яного кольору, приправте меленим лавровим листом та перцем. Додайте натерті гриби й готуйте, доки не випарується вся рідина.
- Вкиньте вершкове масло або олію та перемішайте.
- Для приготування тіста необхідно просіяти борошно у миску. Яйце злегка збийте виделкою, додайте холодну воду, олію та дрібку солі.
- Влийте отриману суміш у борошно та замісіть м’яке пружне тісто. Накрийте його рушником або харчовою плівкою та залиште на 20 хвилин.
- Змішайте гречку з грибами та цибулею, посоліть і перемішайте.
За бажанням перебийте масу блендером до потрібної консистенції.
- Тісто тонко розкачайте, виріжте кружальця за допомогою склянки, викладіть начинку та защипніть краї вареників.
- Закип’ятіть воду у великій каструлі, додайте сіль, закиньте вареники, перемішайте.
- Вареники необхідно варити приблизно 3 хвилин після того, як вони виринуть на поверхню.
- Готові вареники дістаньте шумівкою та подавайте з улюбленими додатками.
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